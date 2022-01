Suspendida la sexta etapa del Dakar, en la que Santolino destaca que era "una lotería quedarte encima de la moto"

La sexta etapa del Dakar 2021 se ha suspendido por motivos de seguridad, debido a los numerosos peligros del trazado, y a la espera de tener clasificaciones oficiales y saber cómo queda la carrera, estas son las impresiones del piloto guijuelense, Lorenzo Santolino: "En el primer repostaje, kilómetro 100, han parado la etapa. Está súper peligroso con zonas con piedra que los coches han dejado muy destruidas. Se rueda a velocidad media y es una lotería quedarte encima de la moto, sobre todo en zonas un poco blandas, sin que llegue a ser arena, que los coches van a buscar las zonas duras y debajo de la arena están todas las rocas y escalones duros, muy peligroso”.

En este sentido, añadía que "en el kilómetro 2,9 Ross Branch se ha caído en un bordillo tapado de arena, bastante fuerte, espero que esté bien. Por seguridad han cortado la etapa”. En cuanto a su papel en esta jornada, reconocía que ha "salido cauto, la moto se movía muchísimo, he intentado ir paralelo a las trazas y evitar las roderas. En el kilómetro 51 he hecho un error, estaba buscando un waypoint que ya había validado, no lo he entendido en ese momento”.