Dani Mori y los positivos: "No tenemos seguro aún los que participarán"

Dani Mori, preparador de Unionistas, ha comparecido ante la prensa en la previa del duelo contra el Zamora, el primero del nuevo año.

Equipo: "Feliz año a todos. El equipo está con ganas, con ilusión y quiere retomar la competición. Hemos trabajado muy bien y a un nivel alto. El tema del COVID ya lo conocemos todos. Nos invita a ser optimistas".

Positivos: "Son situaciones extraordinarias. Son cosas privadas e interioridades. No voy a manifestarme en exceso".

Bajas: "Los jugadores que estén van a rendir al máximo. No tenemos seguro aún los que participarán. Estoy centrado en eso y preparado para el partido para ir con garantías. Los que se incorporen, bienvenidos".

Lesionados: "Marín y Lama están a pleno rendimiento. Mandi es baja por sanción. Cortina va trabajando a marchas forzadas para intentar llegar. Es duda hasta última hora, veremos si mañana puede estar entrenando con nosotros. La lesión no va a ir a más".

Miedo a los contagios y perder la racha: "Lo afrontamos con naturalidad y sensatez. Hay esta situación a nivel nacional".

Cuerpo técnico, con positivos: "Buscaremos soluciones. El Zamora nos va a apretar. También hemos tenido virus y se ha extendido en todo el ámbito nacional".

Mandi: "Es una baja muy importante para nosotros. Hay insulto al árbitro y era de 4 a 9 partidos, pero se ha quedado en lo menos posible. Le sacaron la amarilla y podía haber sido recurrible, aunque luego ya no y lo que le dijo al árbitro no se puede arreglar. Si se determina que es un insulto, no había nada que hacer. Hay que aceptarlo. Hablamos con él para que no se vuelva a repetir. Es inevitable y no puedo hacer nada".

Afición: "Vamos a tener a mil y pico con nosotros. Hay que ser positivos. Nos vamos a vaciar por ellos".

Zamora: "Ha jugado cuatro o cinco partidos con Yago y hemos visto todos. Están obteniendo buenos resultados y va a ser un partido complicado".

Mercado: "Está trabajando Toni en ello, nosotros hablamos, vamos mirando y si os parece podéis preguntarle. Él es la persona que os tiene que informar. Estoy centrado en el partido".