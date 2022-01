Calderón, sobre Juancho y Moreno: "Vamos a intentar tener a los dos"

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, ha realizado su primera rueda de prensa del año para abordar todos los temas de actualidad del club.

Equipo: "La realidad es que los parones y las vacaciones te permiten desconectar y vienen muy bien. Tengo aún más ilusión y estamos con ganas. Es un mes raro y hay entradas y salidas. Hay que centrarse con esfuerzo".

Ilusión: "Porque confío en el club, los jugadores y el trabajo. Si lo solucionamos, vamos a dar guerra. Lo veo y sé que estamos mal en la tabla, pero es una distancia salvable. Hay poco margen de error".

Fichajes: "Nos ha llegado Manu Moreno y puede jugar lateral y extremo. Tiene muchísimo potencial. Juancho ya se le conoce aquí. En Portugal no ha encontrado su sitio. Solo tenemos la ficha de Segura libre. Ya veremos a quien podemos inscribir. Vamos a intentar tener a los dos. Aquí ficha el Salamanca. No Dueñas o yo. Nos equivocamos todos".

Compostela: "Está haciendo muy buena temporada y tienen un campo grande. Llevan tiempo jugando juntos y espero un partido con opciones".

Gustavo Carmona: "Es un futbolista que estábamos observando y ha venido a entrenar con nosotros. Conoce la casa y estamos valorando su incorporación. Su papel lo va a decidir él, no tiene que ser un actor principal... pero sí ayudar".

Salidas: "No, no. Tenemos deseos para ver si se pueden conseguir o no. Ya hablaríamos con los jugadores".

Ibra: "Ya se ha ido. El día tiene horas para conseguir algo más (sobre las fichas libres)".

Portería para Benítez: "Ya veremos... los dos van a jugar de aquí al final".

Amaro: "Está recuperado y bajas no tenemos ninguna. Está todo el mundo. Hay jugadores que han tenido COVID".