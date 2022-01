Santolino aguanta entre los primeros en una dura quinta etapa del Dakar

Loren Santolino (Sherco) ha superado con éxito una etapa complicada, en la que salía a la pista de los primeros lo que suele traducirse en tiempo perdido, algo que ha ocurrido, pero que no le aparta de los puestos de cabeza. De hecho, pierde un puesto en la general pero sigue sexto a poco más de 15 minutos de la cabeza.

La etapa de este día de Reyes era un bucle de salida y regreso desde Riyadh con 346 km de especial y más de 200 de enlace que motos y coches disputaban por separado. Tras el habitual madrugón, Santolino ha salido a pista en quinto lugar lo que ya sabía que le iba a costar ceder minutos, compensando lo ganado en la excelente etapa del día anterior. La jornada se anticipaba complicada, con mucha navegación y pistas de tierra, además de las habituales dunas y algún punto complicado en el final del recorrido. El salmantino se ha enganchado con su compañero en Sherco, Rui Gonçalves, y con Luciano Benavides y con ellos ha hecho la jornada completa asumiendo una pérdida controlada que al final ha sido de 17 minutos. Sus ‘compañeros’ en la etapa anterior han perdido, Quintanilla y Barreda, han perdido incluso algo más.

La victoria de etapa ha sido para Toby Price (KTM), que había sembrado dudas durante todo el rally hasta hoy que se ha destapado. Segundo el sorprendente Petrucci, recién llegado de MotoGP. El liderato sigue en manos de Sam Sunderland que abre algo de distancia con Walkner y Van Beveren, con Santolino ahora en sexta posición también un poco más lejos, pero como primer español. Los resultados son provisionales porque ha habido que bajar a tierra todos los helicópteros, imprescindible por seguridad, y hay que decidir qué pasa con la etapa.

“Ha sido un día duro mentalmente, una etapa con mucha navegación, desde el principio pistas muy poco visibles, a veces las marcas no se veían mucho, otras se separaban… había que ir muy atento. Sobre el kilómetro 60 he cogido a mi compañero de equipo, ha ido por delante hasta el repostaje, cerca del kilómetro 200 ha llegado por detrás Luciano Benavides y ahí hemos tirado juntos. Ha cogido el relevo él y antes de entrar en las dunas, había un río con un waypoint, íbamos en paralelo uno a 5 metros del otro, he visto que ha empezado a dar gas, no lo entendía muy bien porque yo no había validado el waypoint, me he dado la vuelta. He perdido un poco de tiempo y la referencia visual y entrando en las dunas, un terreno en el que me cuesta un poco más llevar un ritmo muy alto, pero contento con la etapa que no hemos perdido demasiado tiempo que era lo importante hoy.

Clasificación. Etapa 5

1. T. Price (KTM) 3h 19.32

2. D. Petrucci (KTM) a 4.14

3. R. Branch (Yamaha) a 4.16

…

21. L. Santolino (Sherco) a 17.16

General provisional

1. S. Sunderland (Gas Gas) 19h 01.50

2. M. Walkner (KTM) a 2.29

3. A. Van Beveren (Yamaha) a 5.59

…

6. L. Santolino (Sherco) a 15.27