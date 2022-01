Valverde, sobre el mercado de fichajes en el filial del Salamanca UDS: "Lo que más urge es un portero"

Carlos Valverde, nuevo entrenador del filial del Salamanca UDS, analiza en este medio toda la actualidad de su equipo después de llegar al cargo. Además, el técnico destaca que "lo que más urge es un portero", pero también habla de muchos más temas relevantes.

Nuevo puesto: “Me ha sentado bien. Es una cosa que siempre me ha gustado lo de estar en el terreno de juego. A la gente cercana ya le iba comentando que el despacho está bien, pero tenía mono de entrenar y estar con el jugador. Lo echaba de menos”.

Cómo se gesta: “Lo llevamos hablando una semana, dependiendo de la dinámica que tuviera el filial y hay un momento en el que Dueñas me lo propone. Yo fui uno de los que dijeron que había que subir a Garci desde el Juvenil Regional, pero no es decisión mía. Ojalá hubiera podido acabar el año. No era mi intención cogerlo, pero con el tiempo decidí que sí al ser una buena oportunidad. Es un salto para la base y lo importante es que los chavales sigan creciendo con nosotros”.

Aceptar el cargo sin mucha experiencia: “Siempre he entrenado, pero más en fútbol 7 que en 11, que ahí tengo dos experiencias en Guadalajara y el Hergar. Lo importante es rodearse de gente de tu confianza y tener un buen staff. Estoy muy motivado y se lo agradezco al club”.

Compaginar el filial con ser director de cantera: “Ya he me tirado bastantes horas aquí (ríe). Llegaré a las 16:00 horas, estaré en el estadio, entrenaré con el filial y después me vendré al despacho a atender a la base. El teléfono está todo el día operativo y no hay ningún problema en ese sentido”.

Situación del mercado: “Que yo sepa, a día de hoy, solo Cámara ha salido. Estamos intentando reforzar alguna posición. En el tema de porteros solo está Mike. Una de las opciones era la de subir a un juvenil, pero no queremos eso. Imanol y Rodri están dando un muy buen nivel, aunque son juveniles y hay que ir poco a poco. Va a haber, a lo mejor, una incorporación de un extremo, pero lo que más urge es un portero”.

Esteban Mosquera, opción para ser el extremo: “Ese nombre no está encima de la mismo que yo sepa. He hablado con Dueñas de otras cosas, pero en estos días se me irá informando de todo”.

Objetivo: “Lo más importante es formar y que el jugador esté en las máximas cualidades para subir al primer equipo. También es un objetivo prioritario que no descendamos”.

Debut en un derbi con el Santa Marta: “Tu primer partido siempre es bonito, pero hemos tenido pocos entrenamientos y lo importante es que los jugadores estén contentos, se atrevan y vayan cogiendo conceptos”.