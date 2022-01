Coque: "Siempre es bonito volver a tu ciudad y el Salamanca o el Guijuelo me harían mucha ilusión"

Coque, lateral del Zamora, ya se encuentra plenamente recuperado de su lesión en el tendón de aquiles y actualmente está en busca de equipo después de no tener ficha en el cuadro viriato. Además, el charro habla sobre el interés del Salamanca UDS y el Guijuelo, su estado físico y muchos más temas en una entrevista con este medio de comunicación.

Estado físico después la lesión: “Bien, bien. La verdad es que me he recuperado bastante bien. Era una lesión bastante jodida y aparatosa, pero no tengo ninguna molestia ahí. Es cierto que estos años he jugado con la bursitis en el tendón hasta que se me rompió y, a día de hoy, se podría decir que estoy mejor que antes porque no tengo dolor”.

Cómo se pasa mentalmente por algo así: “Con 30 años que he cumplido es la primera vez que he tenido una lesión grave después de tanto tiempo jugando. Tienes días y días, aunque se hace un poco pesado y piensas en cómo vas a quedar y si puedes volver al nivel al que estabas. He estado haciendo mucho trabajo desde el primer día yendo a varios sitios para recuperarme. La ayuda de todos ha sido importante y estoy totalmente recuperado”.

Lesiones graves de salmantinos como él, Diego Hernández y Juanan en el Zamora: “No sé si será casualidad o no, pero los de Salamanca hemos tenido lesiones graves. Ese ha sido nuestro gafe en el Zamora. Nos ha incapacitado un poco el hecho de seguir progresando en cierta parte, pero con constancia se puede volver”.

Situación en el Zamora: “Es muy claro: me renovaron sin ficha en mayo, aunque cuando me hice la lesión ya me dijeron que lo harían así hasta ver cómo iba todo. Ahora han hablado conmigo y me han dicho que los dos puestos de lateral izquierdo están ocupados y que no van a rescindir a nadie. No tienen pensado hacerme ficha y estamos buscando a ver si puedo ir a jugar por aquí cerca a algún equipo, aunque sea en forma de cesión. Ahí ya toca hablar con el club. Yo tengo contrato hasta mayo”.

Cómo se queda al enterarse: “Lo tenía un poco claro. Se habían ocupado las fichas de laterales izquierdos en seniors y nunca se sabe, pero era consciente de lo que había. No me ha pillado por sorpresa”.

Intereses del Salamanca UDS y el Guijuelo: “Me ha escrito muchísima gente, pero no ha pasado de ese interés. No ha habido propuesta ni ninguna llamada más. Me da un poco igual la categoría, lo que quiero es coger ritmo y jugar, que me vendría bien competir”.

Por qué no ha ido a más: “No tengo ni idea. Hubo interés, pero igual hay dudas por la lesión que he tenido. En el día a día solo me ve el Zamora y lo mismo genera incertidumbre fichar a Coque”.

Jugar en alguno de ellos: “Yo quiero estar cerca de casa por la edad y tampoco me compensa salir fuera salvo que sea una muy buena oferta por la familia, los niños y mi pareja. Siempre es bonito volver a tu ciudad y el Salamanca o el Guijuelo me harían mucha ilusión”.

Día a día: “Llevo dos meses entrenando y estoy bien, pero no es lo mismo que la competición. Igual al minuto 20 me pongo a jugar y estoy ahogado que me encuentro perfectamente”.

Cómo ve a los charros: “Les sigo mucho. El Guijuelo debería subir y ese es el objetivo. Tiene plantilla para ello, no ha perdido y va bien. El Salamanca no ha hecho una buena primera vuelta, ha encajado pocos goles, pero ha metido pocos y eso condena. Necesitas marcar para ganar los partidos. Unionistas está haciendo una temporada muy regular y va partido a partido, tampoco ha perdido en el campo”.

Partido ante Unionistas desde fuera y dentro a la vez: “Va a ser muy bonito porque su afición se va a desplazar. Me atrevo a decir que veo con opciones al Zamora de que Unionistas sufra la primera derrota en Liga. Nos pilló el parón, pero veníamos de ganar y podemos dar un golpe si repetimos”.

Deseo para 2022: “La salud. Mucha gente como yo no hemos podido pasar las Navidades con la familia por precaución ante los brotes que hay en los equipos. Quiero volver a ilusionarme con jugar al fútbol porque es lo que sé hacer, lo que siempre he hecho y lo que me gusta”.