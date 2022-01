Santolino conserva puesto en la general en una etapa de transición del Dakar

Loren Santolino (Sherco) se mantiene un día más en los puestos de privilegio del Dakar 2022 y descuenta un día más tras la tercera etapa, recortada en distancia y que ha sido en cierto modo un remanso de paz tras un arranque de rally con bastantes emociones. El salmantino ha marcado el vigésimo crono del día, pero ha perdido muy poco tiempo, poco más de ocho minutos con el ganador de hoy, y se consolida en la sexta posición, una más que este lunes cuando a última hora una penalización a un rival le subió al quinto puesto.

La etapa de este 4 de enero tenía que haber sido la segunda parte de la especial maratón, sin asistencia, pero las lluvias caídas en la zona obligaron a suspenderla y cambiarla por sendas etapas convencionales. No obstante, el efecto del clima ha persistido y este martes hubo que recortar en 100 km la especial y cambiarla por nuevos enlaces. Al final, 255 kilómetros que los pilotos se han tomado como jornada de transición antes de la etapa 4, que la organización anticipa como una de las pruebas de fuego de esta edición, con los temidos uadis o ríos secos, que habrá que ver cómo están con las últimas lluvias.

Santolino salía en el puesto 16, su clasificación de la etapa anterior. La posición le favorecía por tener trazas delante, pero la navegación era sencilla: la organización ni siquiera les indicó puntos conflictivos en el brieffing previo a la salida. Al final, pocas diferencias y todos los ‘top’ metidos en 15 minutos. La victoria, para Joaquin Rodrigues (Hero) y el liderado sigue en mano de Sam Sunderland (Gas Gas) aunque con sólo cuatro segundos sobre el segundo. Santolino es sexto y está a poco más de diez minutos del tercero.

“Prácticamente todo cordones de dunas con pistas entre los cordones, 100% arena. En la navegación no había nada en particular, en el brieffing no nos dieron ningún tiempo que hubiera que tener especial cuidado, la navegación ha sido fluida. He ido solo hasta el repostaje y me ha alcanzado Luciano Benavides que salía por detrás y he estado con él hasta el final de la etapa, he ido ratos delante, nos ha venido muy bien para mantener un ritmo correcto e ir asegurando. Otro día más”, ha comentado.Este día 5 de enero vuelve lo duro: 465 kilómetros de especial, la más larga del rally y una de las más difíciles con pistas rápidas, arena , un sector de piedras y los temidos ríos secos.

Clasificación. Etapa 3

1. J. Rodrigues (Hero) 2h 34.41

2. T. Price (KTM) a 1.03

3. M. Klein (KTM) a 1.14

…

20. L. Santolino (Sherco) a 8.22

General provisional

1. S. Sunderland (Gas Gas) 1h 13.40

2. A. Van Beveren (Yamaha) a 4 segundos

3. M. Walkner (KTM) a 1.30

…

6. L. Santolino (Sherco) a 11.47