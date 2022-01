Maxi San José, nuevo portero del Santa Marta

Maxi San José se ha convertido en nuevo portero del Santa Marta de Tercera RFEF. El futbolista cuenta con pasado en el Real Valladolid, la Arandina, el Palencia y la Selección de Castilla y León, de la que ha sido el capitán, a sus 20 años de edad.

Además, el meta ha ofrecido, a través del club charro, sus primeras palabras tras el fichaje: "Estoy muy contento por estar aquí y por la confianza que me han dado los entrenadores y la directiva. Quiero agradecérselo a toda la gente que me ha apoyado. Tengo mucha ilusión y espero que podamos conseguir los objetivos. Ya he entrenado y hay ganas de llevar al Santa Marta lo más alto posible".