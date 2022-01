Fer Román y los mil aficionados de Unionistas en Zamora: "Es increíble, cada día flipo más con la gente de aquí. Es la hostia"

Fer Román, central de Unionistas, habla por primera vez tras superar el coronavirus y volver al trabajo para afrontar un 2022 en el que quiere hacerse fuerte en el eje de la zaga.

Cómo se encuentra ahora mismo: “Físicamente ya estoy bien, fueron dos o tres días los que tuve síntomas con un poco de fiebre y mal cuerpo. Me encuentro perfecto y con muchas ganas de entrenar”.

Qué tal ha vivido la cuarentena: “Son diez días, estaba en Madrid porque lo cogí allí y decidí venir a Salamanca para estar solo y no contagiar a toda la familia. He estado encerrado y haciendo ejercicio de lunes a viernes en la terraza de mi casa para no perder mucha forma”.

Navidades sin la familia: “Es duro. He estado cenando con mi novia los dos solos aquí en Navidad y Año Nuevo, pero mis padres y mi hermano también lo han pasado así. Son cosas de la vida y creo que era lo mejor para evitar contagios”.

Ánimos de los compañeros y la afición: “Dar las gracias a la afición, al cuerpo técnico, a Toni (García) porque se han estado preocupando por mí. Me han llamado y escrito”.

Estado mental por lo del Elche y la COVID-19: “Yo estoy perfecto. A lo mejor me cuesta unos días coger ritmo físicamente, pero mentalmente me encuentro fuerte”.

Zamora y 2022: “Va a ser más difícil que la primera vuelta. Todo el mundo se juega algo en la segunda, que si el playoff, el descenso… Tenemos una plantilla increíble y hay que seguir así”.

Mil unionistas en el Ruta: “Es increíble, cada día flipo más con la gente de aquí. Que vayan mil personas fuera a un campo es la hostia y hay que darles las gracias porque son un jugador más”.

El Reina va cogiendo color: “Se nota que va siendo un buen campo. La gente está viniendo y eso es lo más importante”.

Las semanas pasan y Unionistas sigue arriba: “No tenemos un objetivo de quedar primeros, cuartos o en playoff. Nosotros vamos partido a partido y debemos centrarnos en el Zamora, que va a ser complicado porque ellos quieren salir de abajo y nosotros seguir arriba”.

Futuro: “Tengo contrato aquí un año y si el club no cuenta conmigo, me iré… pero si no es así, me quedaré”.