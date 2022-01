David García rechaza el cargo que le ofrece el Salamanca UDS como entrenador de la base

"No lo voy a aceptar porque no me veo motivado", comenta el extécnico del conjunto charro

David García, también conocido como 'Garci', ha rechazado el cargo que le ofrece el Salamanca UDS como entrenador de un equipo de la base después de su reciente destitución del filial. Además, el charro habla de todo en una entrevista con este medio de comunicación.

Cómo está después del cese: “Lo estoy viviendo con tranquilidad. Es cierto que te encuentras en una situación rara y que no le gusta a nadie”.

Por qué en este momento: “Creo que el club ya tenía la decisión tomada desde que íbamos abajo y la dinámica era mala”.

Motivos: “Dueñas nos comunica que no continuamos porque la dinámica no es buena y los jugadores no están teniendo la evolución que el club desea para progresar al primer equipo”.

Qué ha faltado para estar mejor: “Al tener tanto jugador nuevo y que no se conocían ellos entre sí, los primeros partidos fueron complicados por la toma de contacto con la categoría, el entrenador… pero ahora ya se han adaptado y todo irá bastante mejor”.

Necesidades del club para triunfar: “Pienso que es lo que dice Calderón, que se necesita estabilidad y con un poco de acierto en los fichajes creo que se podrá ir mucho mejor”.

Jugadores pidiendo la carta de libertad: “A todo el mundo le gusta que su trabajo se vea reflejado y llegar a fin de mes con un sueldo pactado. A un jugador que sea más débil en el aspecto económico le puede llegar a afectar más, aunque no es excusa para el rendimiento”.

Meses sin cobrar: “Es cosa entre el club y nosotros. Lo dejamos ahí”.

Valverde, nuevo técnico: “Es una decisión acertada, le dan continuidad a gente de la casa y de aquí. Carlos no tiene mucha experiencia como entrenador, pero sí como futbolista y eso es una parte muy importante. Creo que lo hará bien”.

Seguir en el club en otro puesto: “No, estoy muy lejos de aceptarlo. Lo voy a rechazar. Me han ofrecido ser entrenador en un equipo de la base y no lo voy a aceptar porque no me veo motivado. Me va a venir bien un parón a nivel futbolístico para centrarme más en las oposiciones”.

Mensajes de apoyo: “La gente se vuelca en estos momentos y se agradece. Es algo con lo que me quedo”.

Futuro sin poder entrenar este año: “Es un problema, pero no lo es para mí porque no me apetece entrenar. Voy a dejar el fútbol apartado, aunque seguiré viendo al filial. Los estudios son lo que me dará de comer en el futuro”.

Se marcha dolido o no: “Me lo esperaba, pero igual no. Me refiero a que hace cinco o seis jornadas era muy entendible la destitución, aunque ahora sí que me sorprendió. Esto es fútbol y el equipo estaba en descenso y si no se va hacia arriba, la cabeza visible es el entrenador. Algo nos esperábamos, pero igual no en este momento”.