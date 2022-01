Rodrigo Cortés: “Empezar el año firmando en Salamanca es empezar en casa”

“Empezar el año firmando en Salamanca es empezar en casa”, son palabras de Rodrigo Cortés. El director, productor, guionista y escritor ha estado este lunes, 3 de enero, en el centro de la ciudad charra, concretamente en la Plaza de San Boal (Librería Letras Corsarias) , firmando ‘Los años extraordinarios’, su última novela publicada. SALAMANCA rtv AL DÍA ha hablado con él unos minutos antes de que comenzase la firma, que ha reunido en una larga cola a los seguidores de Cortés, para llevarse un ejemplar dedicado y conocer al escritor en persona.

“Meses después de su publicación sigo sin saber que cuento en este libro”, destaca el autor. Una novela que relata “las improbabilísimas memorias de alguien que recorre el mundo entero, que se encuentra con personajes insólitos a los que no presta particular atención y de los que no aprende demasiado. Son casi las memorias de un explorador que vuelve sin demasiado que contar”.

Una novela en la que la ciudad de Salamanca juega un papel fundamental. “No sé si la Salamanca real, no sé ni siquiera si la Salamanca real existe, pero desde luego es una evocación, un eco de su frío en sus piedras que acaba tiñendo el espíritu de la novela completa, es una novela de comienzos de 1902 en la ciudad de Salamanca y que en ella acaba casi un siglo más tarde”, relata Cortés.

En lo que respecta a sus proyectos futuros, son un secreto que tiene bien guardado. “De los proyectos solo conviene hablar cuando dejan de serlo. Creo que cada vez dedicamos más tiempo a hablar de proyectos, planes… algo que es particularmente inútil en una época en la que la memoria dura 30 minutos y cualquier cosa que se siembra ahora no se recoge más adelante salvo que se concentre toda la energía posible en simplemente hacerlo”, destacaba. Sin embargo, Rodrigo Cortés si tiene una cosa clara. “Prometo no estarme quieto y cuando tenga algo que mostrar, hablaremos de ello”.