Un enorme Santolino firma su mejor etapa en un Dakar y una lección de navegación

Loren Santolino (Sherco) ha firmado la que ha sido su mejor etapa hasta ahora en el Dakar con una lección de navegación que le ha colocado en los puestos de privilegio en esta edición de 2022. El salmantino ha terminado quinto según los tiempos provisionales, pero ha brillado en la navegación lo que le ha catapultado en la jornada y le sitúa en buenas posiciones en la general provisional, aunque todavía queda mucha carrera.

La etapa de este 2 de enero era la primera del Dakar ‘de verdad’ tras el prólogo. Los 19 kilómetros iniciales iban a tener cierta importancia ya que marcaban el orden de salida a los más de 300 de la primera etapa en línea. El ganador, Daniel Sanders (Gas Gas) eligió salir atrás, justo donde partía Santolino, puesto 18 de los pilotos de RallyGP. En las últimas ediciones se ha demostrado que salir atrás, siguiendo trazas de otros pilotos, suele dar ventaja, pero hoy la clave ha sido muy diferente: había que resolver la primer ‘trampa’ de navegación. El jefe del Dakar, David Castera, explicaba por la mañana que la parte final de la etapa era un fuera de pista y ahí colocó la dificultad del día para los navegantes, un waypoint difícil de encontrar.

Tras más de 200 kilómetros de mucha arena en dunas y pistas, la etapa se iba a jugar en unos pocos kilómetros, en un punto donde había que buscar un rumbo escondido. “Sobre el kilómetro 110 he cogido a De Soultrait y he ido tirando hasta el kilómetro 240 que nos hemos encontrado de frente a muchos pilotos punteros. Nos hemos parados para ver qué decían y en ese momento De Soultrait venía, hemos comprobado los roadbooks para decidir, y nos hemos dicho ‘¿Seguimos? Yo creo que estamos bien, vamos a darle’, y hemos seguido por las trazas de los pilotos que venían de vuelta, hemos ido confirmando, es verdad que hay momentos que dudas, hay muchos cambios de dirección, caps medios que te hacen dudar... Al final había un waypoint C que no se abre hasta que estás allí. Era un poco arriesgado, pero creíamos que estábamos bien y le hemos dado. A partir de ahí, me he quedado a un ritmo más tranquilo, sabiendo que los demás pilotos habían perdido mucho. Me he dedicado a cuidar el ritmo, el físico y la moto, que para el primer día ya está bien”, ha comentado. Al final, quinto de etapa, que ha ganado Sanders de nuevo, y séptimo en la general de manera provisional. Este día 3 de enero, segunda etapa con 338 km de especial y otros 230 de enlace entre Hai y Al Hartawiya, con la importancia de que es la primera parte de la etapa maratón: no tendrán asistencias ni ayuda mecánica.

Clasificación. Etapa 1

1. D. Sanders (Gas Gas)

2. P. Quintanilla (Honda) a 2.07

3. M. Walkner (KTM) a 8.31

…

5. L. Santolino (Sherco) a 10.04

General provisional

1. D. Sanders (Gas Gas) 4h38.40

2. P. Quintanilla (Honda) a 3.07

3. M. Walkner (KTM) a 11.06

…

7. L. Santolino (Sherco) a 16.54