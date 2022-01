UPA Salamanca anuncia que volverá a "sacar los tractores a la calle" tras un mal 2021

UPA Salamanca (Unión de Pequeños Agricultores) hace balance de 2021 calificándolo de "mal año" por una "brutal subida de los costes de producción", el escaso relevo generacional y una reducción de los beneficios.

La entidad señala que dada la brutal subida de todos los precios de los costes de producción (gasóleo, electricidad, fitosanitarios, repuestos y maquinaria y trasporte y sobre todo abonos) ni siquiera el sector agrícola de cereales, que tuvo una buena cosecha y buenos precios puede estar tranquilo, dado que la brutal subida de los costes de producción se está comiendo los beneficios de la subida de los precios de los cereales, que ya están bajando mientras que los costes de producción siguen arriba del todo.

Lo que más intranquiliza al sector cerealista es que se ha hecho una siembra invirtiendo el doble que el año pasado sin saber a qué precio se venderá, pero mucho menos si la cosecha será buena. Lo que desde UPA tenemos claro es que con estos costes de producción una cosecha normal en esta zona llevada a rentabilidad será mala, y esto es muy preocupante.

En cultivos de regadío fuera de los cereales, la patata que ha sufrido un año nefasto de precios y unos costes de producción crecientes, que están llevando a los productores de patata a pensarse muy mucho la reducción de superficie dados los altísimos costes de producción.

En cuanto a la remolacha, es un cultivo que se reduce año a año, que unido a la subida de los costes de producción, hace que no sea un cultivo interesante, ya que las azucareras no cubren ni siquiera el coste de la luz.

En cuanto a la ganadería de carne, a pesar de tener unos precios excelentes (salvo el porcino blanco que tiene unos precios bajísimos), los elevadísimos costes de producción están llevando a este sector una situación muy difícil. Se espera que la rápida subida de los precios de los piensos ante la subida del cereal, se convierta en bajada de igual velocidad ante la bajada de estos.

En cuanto al vacuno de vida para la venta de terneros pasteros lleva un año de unos precios muy malos ante la caída del precio de la carne y unos precios de costes de producción tan altos (pienso, electricidad, combustibles, transporte etc) se piensan mucho el llenar los cebaderos. Salamanca es la provincia con más cabaña ganadera de vacas reproductoras, que unido al elevadísimo precio de la renta de las tierras supone que este sector este en pérdidas como lo demostró al recibir las ayudas COVID.

En cuanto a los sectores lácteos, el principal exponente de la crisis es el de vacuno lechero, donde en Salamanca ya solo quedan 60 explotaciones lácteas y bajando, dado que llevan todo el año en pérdidas. Esta situación ha llevado a UPA (junto con el resto de OPAs) a numerosos actos de protestas que continuaran en fechas próximas, ya que las empresas lecheras, que sí ha subido los costes de la leche en los viales de los supermercados, no trasmiten esa subida a los ganaderos.

La situación del Sector de vacuno lechero está llevando a que diariamente cierren en España y según los datos del Ministerio, entre 2-3 explotaciones lecheras, siendo este un sector donde cuando se cierra una granja no se vuelve a abrir y donde por lo esclavo del trabajo apenas hay relevo generacional, lo que cada vez está haciendo a España más dependiente de otros países, sobre todo de Francia para obtener leche.

Por este motivo desde UPA vemos como la leche y los productos lácteos como el primer producto alimenticio en el que se corre un importante riesgo de desabastecimiento ante crisis como la actual.

Esta situación la empiezan a sufrir ya los ganaderos de ovino que ven como el precio de los costes de producción no han dejado de subir, mientras que el precio de la leche por parte de las empresas no, lo que de no ser corregido será el próximo sector en grandes problemas y es un sector que en Salamanca ya se ha visto muy reducido.

La nueva PAC has sido una muy mala noticia para las explotaciones familiares, habiendo perdido el Gobierno una excelente ocasión para que de una vez por todas se proteja a las explotaciones familiares. En Salamanca ya quedan menos de 5.100 agricultores profesionales y esta cifra baja de forma alarmante, y son estos lo que siempre estarán hay, dado que son los que viven directamente de esto.

Por ultimo desde UPA vemos con gran preocupación el escaso relevo generacional en el sector agrario. Esto está motivado porque nuestros jóvenes ven la difícil situación que atraviesan año tras año sus padres, que unido a que tanto las normativas de incorporación y como se aplican, está echando a los jóvenes del sector. Desde UPA tienen muy claro que sin agricultores y ganaderos no hay sector agrario fiable y sostenible y que sin este no hay alimentos.