Lorenzo Santolino firma un discreto arranque en la etapa prólogo del Dakar 2022

El Dakar 2022 ha empezado para Lorenzo Santolino (Sherco). El piloto salmantino ya ha completado la primera etapa, la prólogo que supone el inicio de la aventura de este año y que ha tenido más ‘miga’ de lo que parece. No por el kilometraje de la cronometrada, sino por su valor y por el resto de la jornada. Al final, puesto 20 en la etapa y listo para la primera etapa ‘de verdad’ este domingo.

Este primer día del año era el momento para el prólogo de cada año. Constaba de 19 kilómetros, pero tenía cierta influencia y tocaba decidir estrategia. Según el reglamento, los tiempos se multiplicaban por 5 para evitar especulaciones y los 15 primeros elegían puesto de salida para la primera etapa en línea, así que compensaba estar entre el 15 y el 20 si no se pensaba ir a por la etapa. La corta especial ha tenido de todo, incluso el primer cordón de dunas de este año en el que se espera que la arena tenga un protagonismo especial. Santolino ha completado la especial sin problemas con el puesto 20, a 6.50 del ganador, el australiano Daniel Sanders (Gas Gas).

La etapa tenía una segunda clave y es que, tras los 19 kilómetros contra el crono, tocaba la prueba más dura del día: los casi 600 kilómetros de interminable enlace hasta llegar al vivac, que hay que hacer por carretera sobre la moto.

“Bastante técnico para ser una prólogo. Prácticamente toda la especial era arenosa, bastante rápida, con las trazas de los pilotos de delante, y zonas de dunas cortadas y algunas grandes, piedras escondidas en la arena… Me lo he tomado con tranquilidad, para coger ritmo, hacía mes y medio que no estaba en el desierto. Me ha servido para coger confianza y meterme en carrera. El resultado es positivo de cara a la etapa de mañana. A nivel de posición de salida no está mal, es un buen puesto para coger ritmo con la moto y la navegación. La carrera es muy larga, así que día a día. Y ahora casi 600 kilómetros de enlace por carretera”, ha comentado.

Este día 2 de enero, primera etapa en línea, que la organización denomina 1B, con 333 kilómetros de especial y más de 500 en total. Se disputa sobre pistas de arena y se prometen las primeras dificultades de navegación. Es la antesala de la etapa maratón, las dos jornadas de lunes y martes sin asistencia ni ayuda de mecánicos y en la que los pilotos totalizarán cerca de mil kilómetros.

Clasificación. Prólogo

1. D. Sanders (Gas Gas) 55.30

2. P. Quintanilla (Honda) a 1 segundo

3. R. Branch (Yamaha) a 1.55

…

20. L. Santolino (Sherco) a 6.50