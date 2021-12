“Sin el empuje y apoyo de la ciudadanía, no habríamos conseguido recuperar algunos servicios para nuestro hospital”

En estos últimos días del año, muchas entidades y asociaciones aprovechan para hacer un balance de los últimos365 días. Hemos hablado Marisa Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar, que de manera activa ha venido denunciando la situación que en este 2021 ha vivido el Hospital Virgen del Castañar de la localidad al sur de la provincia.

Pregunta: Antes de entrar en un balance del propio del año, desde hace unas semanas la planta de hospitalización del centro bejarano ha empezado a acoger pacientes ¿Cuál es la situación actual de este servicio que la Plataforma pedía desde hacia meses?

Respuesta: Lo primero es dejar claro que somos conscientes de que los ingresos se hacen según criterio médico. Es cierto que desde la Consejería de Sanidad dejaron claro que se iba a destinar a pacientes de baja complejidad y corta estancia, lo cual era una declaración de intenciones. El máximo de pacientes ha sido hasta ahora de 5 simultáneamente, cuando se podría hospitalizar hasta 10. Podemos decir que está a medio gas.

P: Esta era una de las reivindicaciones que se hicieron en la Marcha Blanca del pasado octubre donde la Plataforma defendía que el Virgen del Castañar estaba preparado para ello…

R: Sí y si se hicieran algunas reformas podría ampliar a 20 o más camas. Por supuesto valoramos esta vuelta de forma positiva y costó mucho conseguir este avance. No hay que olvidar que, durante más de 6 meses con la plata abierta, no hubo ningún ingreso porque no se podían hacer pruebas PCR, las cuales ahora se hacen sin haber cambiado nada. Esto demuestra que luchar por estas cosas al final se acaban consiguiendo.

P: ¿Espera la Plataforma un mejor entendimiento con los cambios acometidos en la Consejería de Sanidad tras el cese de Verónica Casado?

R: Nosotros no valoramos este tipo de decisiones. No debemos olvidar que hace algo más de ocho años, el partido que hasta ahora estaba en coalición con Ciudadanos, quitó el servicio de laboratorio de este hospital. Independientemente de cual sea el color político de la consejería, las decisiones en materia de sanidad están siendo erróneas desde hace muchos años en Castilla y León. Cuando llevamos las más de10.000 firmas ciudadanas a las cortes a finales de 2020, nos entrevistamos con todos los partidos y por parte del PP estuvo presente el nuevo consejero Alejandro Vázquez, que nos dijo que nuestras reivindicaciones eran legitimas pero que no podían apoyar en ese momento por la alianza que mantenían con su socio en el gobierno. Ahora es el momento demostrar que esas palabras suyas eran reales y no humo. De aquí a las elecciones seguro que nos harán muchas promesas.

P: ¿Qué balance hace la Plataforma de este año que está a punto de acabar?

R: Muy positivo, porque se ha puesto de manifiesto que la sanidad es importante para Béjar y su comarca. Es importante que los consultorios rurales se abran, que la atención primaria necesita medios y modernización, etcétera. Se han conseguido cosas que pensábamos impensables. Déjame matizar que el éxito se debe al empuje ciudadano, a la gente que nos apoya, no a la Plataforma en sí. Sin esa fuerza de nuestros vecinos y vecinas no habríamos conseguido avanzar tanto. Y en 2022 seguiremos luchando por una sanidad y un hospital digno.