Correos no implantará el nuevo modelo distributivo, por lo que se cancelan las movilizaciones en Salamanca

Esta mañana no ha tenido lugar la concentración que estaba prevista a la puerta de la Oficina Central Correos, en la Gran Via 25-29, ya que la dirección de la Zona Noroeste de la compañía ha comunicado a los sindicatos que no implantará el nuevo modelo distributivo que suponía una supresión de puestos y la reducción de contratación, lo que había motivado estas protestas.

Por eso, tanto CCOO, como UGT, han desconvocado las movilizaciones que estaban previstas en esta semana y en la siguiente. Ambas organizaciones rechazan la posible privatización de la empresa y consideran que el servicio público postal si funciona, "tal y como se demuestra en otros países europeos".