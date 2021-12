10 consejos que debes tener en cuenta si vas a alquilar una furgoneta

¿Estás pensando en alquilar una furgoneta? Entonces deberías tener en cuenta algunos consejos de los expertos para poder hacerlo con total seguridad y de forma inteligente. Sigue leyendo para conocer los principales consejos y recomendaciones de los profesionales que debes tener en cuenta si vas a alquilar una furgoneta. Te presentamos los mejores consejos para acertar con el alquiler de tu furgoneta.

1. Escoger el modelo

Lo primero que debes valorar a la hora de alquilar una furgoneta es escoger el modelo más adecuado. Debes pensar cuáles son tus necesidades: si buscas una furgoneta para viajes, si quieres una furgoneta para llevar cargas pequeñas, si quieres hacer una mudanza o si vas a transportar grandes cargas. Dependiendo de la necesidad que tengas vas a poder escoger entre un tipo u otro de furgoneta, ya que las de mayor tamaño tienen un precio más elevado, y si no las necesitas no tendrá sentido hacer un desembolso extra si no vas a sacarles partido.

2. Revisar las condiciones y los gastos extra

Del mismo modo, también es muy importante que antes de contratar el alquiler de una furgoneta revises muy bien las condiciones del contrato, los gastos extra y la letra pequeña. No deberías quedarte con las primeras ofertas que encuentres, sino indagar hasta dar con una empresa de alquiler fiable y con unas buenas condiciones como BeneluxCar.es, dónde cuentan con una amplia oferta de furgonetas de alquiler que se adaptarán a la perfección a todo tipo de necesidades de particulares, empresas y autónomos. Es importante revisar bien los precios, valorar lo que incluyen los pagos, las coberturas del seguro, las condiciones de la entrega del vehículo y los posibles sobrecargos para evitar sorpresas inesperadas.

3. Alquilar por anticipado

Por otro lado, los expertos también recomiendan alquilar siempre por anticipado. Es más que probable que tengas claro el día en que vas a necesitar la furgoneta, con lo que no deberías esperar a alquilarlo ese mismo día, porque lo más normal será que no cuenten con el stock que necesitas en el momento preciso. Los expertos recomiendan planificar con antelación el alquiler de la furgoneta y reservar siempre por anticipado para evitarnos problemas y contratiempos.

4. Comprobar que la furgoneta esté preparada

Antes de empezar a usar la furgoneta es recomendable que revises que se encuentra preparada para usarla. Cuando te entreguen la furgoneta, revisa que todo se encuentra como es debido: el funcionamiento de los diferentes elementos de la furgoneta, la presión de las ruedas, el estado de la carrocería, la furgoneta por dentro... Todo esto es fundamental por seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que no estás acostumbrado a conducir este tipo de vehículos, pero también para que la empresa no pueda culparte después de algunos desperfectos con los que ya venía la furgoneta en el momento en que la alquilaste. Lo mejor para esto es hacer fotos de los desperfectos para tener las pruebas antes de que pueda suceder cualquier contratiempo.

5. Revisar las medidas Anti-Covid

En la actualidad también será fundamental el valorar las medidas Anti-Covid con las que cuenta la empresa con la que vayas a contratar el alquiler de tu furgoneta. Debes revisar que se cumplan con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias, así como que la empresa cuente con facilidades para poder alquilar el vehículo y recogerlo manteniendo siempre la distancia de seguridad.

6. Valorar el espacio disponible

Es muy importante también que tengas en cuenta el espacio con el que debe contar tu furgoneta. Esto dependerá en gran medida del tipo de tareas que vayas a realizar. Piensa que no será igual escoger una furgoneta para trasladar muebles o herramientas que una furgoneta para el traslado de personas. Del mismo modo, tampoco será lo mismo una furgoneta que quieras usar para un viaje que una pensada para usarla como autónomo. El espacio es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de alquilar una furgoneta y poder decidir entre una furgoneta pequeña o una furgoneta grande.

7. Tener en cuenta las furgonetas de carga

En este punto, es importante valorar las furgonetas de carga. Se trata de una de las furgonetas más alquiladas en la actualidad, ya que incorporan diferentes funciones. Si piensas usar la furgoneta para viajar, es importante tener en cuenta sus especificaciones, ya que, por mucho que se trate de una furgoneta de carga, siempre existen algunos límites que debemos respetar. Revisar que el seguro esté incluido

8. Seguro de furgonetas incluido

Del mismo modo, como sucede con el resto de vehículos, debes saber que el alquiler de furgonetas siempre debe incluir el seguro añadido porque esto es obligatorio. Revisa el tipo de seguro que te oferta la empresa con la que vayas a contratar el alquiler de tu furgoneta. En muchos casos esta empresa te ofertará la opción de ampliar el seguro con coberturas extra. Del mismo modo, podrás optar por un seguro con franquicia . Revisa estos puntos con cuidado porque si se trata de un seguro muy básico puedes llegar a tener problemas durante el uso de la furgoneta en el período que la tengas alquilada. Por otro lado, no te olvides de revisar que el seguro incluya también asistencia en carretera por si sucede cualquier contratiempo.

9. Valorar el modo de conducción

También es importante valorar el modo de conducción a la hora de seleccionar la furgoneta. Piensa que con el carnet de conducir B solamente puedes conducir furgonetas de hasta 3500 kilos. Para poder llevar otras furgonetas más pesadas necesitarás carnets de conducir más avanzados. Después, a la hora de conducir en carretera debes tener en cuenta que los límites de velocidad también serán diferentes. De esta forma, si piensas viajar al extranjero, te recomendamos informarte sobre las leyes y las restricciones de circulación.

10. Cuidado con la gasolina

Finalmente, es muy importante que revises siempre el punto de la gasolina. Valora cuanta gasolina debe tener la furgoneta que vayas a alquilar a la hora de devolverla. Piensa que la furgoneta debe entregarse igual que se recibe en la mayoría de casos. Es decir, que si te entregan la furgoneta con el tanque lleno, tendrás que devolverla con los mismos litros. Si no la entregas de esta manera es muy probable que la empresa te cobre un importe extra, quedando los costes siempre reflejados en el contrato de alquiler.