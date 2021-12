Alfonso Fernández Mañueco afirma que va a "parar los pies a Sánchez" donde "haga falta"

El presidente del PP de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este martes en Palencia su intención de "parar los pies a Sánchez" donde haga falta.

Así lo ha hecho en el Centro Cultural Provincia rodeado de afiliados a quienes a presentado su candidatura al Congreso Regional del Partido Popular junto a la presidenta Provincial, Ángeles Armisén.

"Es un momento muy importante, tenemos la palabra para decidir qué queremos o sanchismo o futuro. O somos capaces de juntar todos los votos alrededor del PP o Castilla y León será pasto del sanchismo" ha señalado al tiempo que añadía que las próximas elecciones regionales hay que tomárselas como "la primera vuelta de las generales".

Mañueco ha recordado que ha presidido un Gobierno en el que ha aunado la voluntad de todos, ha apostado por la cohesión y la igualdad de las personas de la región, por eso ha apuntado que no va a aceptar chantajes políticos, "apoyos por privilegios como Sánchez porque conmigo no funciona, yo no juego a ser Sánchez" y no quiere que Castilla y León sea mercado persa ha subrayado.

El presidente regional del PP ha manifestado que los presupuestos han perjudicado a la Comunidad porque el presidente del Gobierno los ha "troceado" ya que tenía que contentar a sus socios, "los separatistas, Bildu, Teruel Existe...".

"No se puede seguir defendiendo las políticas del sanchismo porque hacen daño, ahí está el facturón de la luz, el cierre precipitado de las minas... y ahora llega al bolsillo de todos".

En este sentido, Fernández Mañueco ha afirmado que va a "parar los pies a Sánchez en los tribunales y donde haga falta".

En otro orden de cosas, Mañueco ha garantizado la presencialidad de los médicos en todo el territorio y "consultorios abiertos". También ha indicado que va a apostar por la prevención, mayor rapidez vacunación y multiplicar los test. Así como cuidar a las personas mayores, a las empresas, apostando por las pymes y autónomos bajando impuestos.

"Las encuestas son lo que son, pero la que vale es la del 13 de febrero" ha expresado mientras pedía el apoyo a los alcaldes de la provincia y les advertía que ninguna fuerza política les dé lecciones de qué es lo que necesita Palencia, defender el medio rural y el campo.