¿Atrapados en el tiempo?.

La casualidad hizo que este miércoles colocaran ese cartel de Junta inversora. Claro que no es el que espera con impaciencia el Barrio de El Zurguén, las palabras Centro de Salud no aparecen.

Después de negarlo, amagar y empeñar su palabra, el presidente de la Junta convoca elecciones anticipadas, “Estoy plenamente convencido de que lo he hecho es el interés general de las personas de Castilla y León, para que ellos sean los dueños de su futuro y no se decida en un despacho”, aclara en la tele “regional”. En plena otra escalada de la pandemia (imprevisible para autoridades, pero no para expertos) y sin presupuesto regional cuando se reparten fondos europeos extraordinarios. Y despreciando a sus otrora socios. Tras este asunto ponen a Pablo Casado, si bien no lo encuentro en la lista de gobernantes y dirigentes regionales de su partido, quizás con ser de Palencia le vale. Por cierto, ya hubo otro con tanto cariño por Castilla y León que en cuanto volvió a su tierra, Madrid, nos olvidó.

Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“El interés de los castellanos y leoneses, la estabilidad de sus instituciones y la continuidad de las políticas eficaces en beneficio de todos es lo más importante para nosotros”, afirman en otra entrevista, y dicen necesitar mayoría absoluta para llevar adelante su proyecto. Supongo de transformación y modernización como dicen todos, claro que ellos llevan desde 1987.

Nota de prensa del INE publicada en septiembre de este año con proyecciones de población.

Su efecto en Castilla y León tras todos estos años es desconcertante, si algo funciona ¿qué motivos tiene la gente para marcharse?. Pues seguimos perdiendo población, de 2.576.210 habitantes el 1 de enero de 1987 a los 2.379.530 el 1 de junio de 2021 (último dato oficial). Casi 200.000 menos en 37 años, y el futuro no es halagüeño. Claro que la culpa no es solo nuestra, la política territorial y de desarrollo del país no ayuda. Sin obviar el pozo sin fondo absorbiendo recursos y energías de Madrid.

La decisión de la ciudadanía votante no ha permitido ninguna experiencia diferente de gobierno. En cambio, las encuestas apuntan a dar confianza a quienes no tienen propuestas para nuestra tierra, ni nada que decir tampoco durante estos años, para apuntalar al PP. Lo único sabido, en clave nacional, son las neoliberales ideas de bajar impuestos, desregular y privatizar servicios públicos. Evidenciado como grave error con la crisis de 2008 y la actual de la pandemia. Al menos los grupos provincialistas pueden sacar algo para territorios olvidados permanentemente, aunque tampoco es la solución.

Extraído del Informe anual 2020 del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Confiar en quienes han hecho de la corrupción, el despilfarro y el abandono de servicios públicos símbolo de su actuación pública no parece muy inteligente. Por supuesto las alternativas fallarán en algo al trasmitir su mensaje, pero a la vista de las encuestas esto ya no resulta tan obvio. La salida de la crisis sanitaria, de sus efectos económicos, ha traído una nueva oportunidad extraordinaria para cambiar las cosas. ¿Vamos a desperdiciarla otra vez como cuando llegaron ingentes fondos estructurales y transfronterizos por el ingreso en 1986 en la Unión Europea?. Las encuestas no invitan al optimismo precisamente, y siempre me ha parecido la recalcitrante estupidez como la principal pandemia de la humanidad.

Extraído de los informes anuales de "Recursos Sanitarios Públicos" editados por el Sacyl.