Largas colas para hacerse un test de antígenos gratuito en Salamanca

Las inmediaciones de la calle Valencia acogen desde primera hora de esta mañana a centenares de personas que acuden a realizarse un test de antígenos. Salamanca contará durante estos días de Navidad -días 24, 25 y 26 de diciembre- con un punto de detección de Covid-19 para personas con síntomas. Situado en la Calle Valencia número 32 (al lado del SUAP), en horario de 9:00 a 21:00 horas, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca pondrá a disposición de todas aquellas personas con síntomas compatibles con COVID, un Punto de Detección en el que se realizarán Test de Antígenos.

Es importante que solo acudan personas con clínica sospechosoa de Covid-19. No se realizarán test a los contactos estrechos, ni a las personas asintomáticas. Sin embargo, SALAMANCA rtv AL DÍA ha hablado con algunas de las personas que han acudido hasta el centro para realizarse dicha prueba. David contaba que acudía a realizarse la prueba "porque he estado en contacto con un positivo y tengo pequeños síntomas, entonces para prevenir porque me iba a juntar esta noche con la familia". Por su parte, Andrés acudía sin saber que era solo para personas que presenten síntomas con la enfermedad y se ha enterado por este medio. "No tenía ni idea de que era solo para personas con síntomas, me han dicho que viniese aquí que me la harían. Ceno con personas mayores y para prevenir".