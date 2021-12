¿Suena cursi el título?... Algo, sí, no vamos a negarlo aunque, la verdad, acá entre nos, como se dice en México, ahora que no nos ve nadie… ¿a que a todos se nos ha escapado alguna vez la lagrimita con ese anuncio o algún otro del estilo? Los de Campofrío de ahora, por ejemplo…

Que sí, que todos somos “grinch” de armario, protestamos, rezongamos, pero, en el fondo, algo hay que, en estas fechas, nos mueve el tapete –mexicanismo de hoy que significa que nos afecta–. Por más que protestemos, aunque sepamos que las cenas familiares demasiadas veces terminan como terminan, no vamos a dejar de acudir. Y con los asuntos pandémicos han adquirido nuevo valor, ¿verdad?

Por todo esto, en el fondo, tiene algo de divertido dejarse llevar, ponerse “en modo navideño” e ir tomando todo como viene, y de buena manera, con alegría y buen humor… ¿Ven?, ya me dio.

Hombre, un poco víbora sí se pone uno –ponerse víbora sería hablar pársel en modo Harry Potter– cuando hay alguna metedura de pata de esas antológicas, la borrachera de alguien que, además, se pone pesao –en esas reuniones las des se caen al empezar, ya les digo– con su equipo, su partido… O le tira los tejos a la jovencita que hayquevercomotehaspuestosobrinita (o cuñadita, o primita…).

De las cantidades de comida, así como del menú, decisiones ambas en manos de madres, suegras, abuelas y demás, mejor no hablamos… O bueno, sí; se resume en dos frases: “come, come, que de esto no lo coméis allí” y “estás engordando, ¿eh?”. Y a uno se le queda una cara… No nos cabreamos tanto por aquello del espíritu navideño.

Ya no grincheo más; que también el “vuelve a casa, vuelve” es recordar unos fríos a los que yo ya no estoy acostumbrado, o pasear por la Plaza combatiendo esas temperaturas comiéndome un cucurucho de castañas, reencontrar a gente que hacía años no veía, a veces en la calle y echarte parlaos de media hora que, cuando acaban, no te puedes mover porque has entrado en fase de congelación grado 1… Esas cosas.

¡Feliz Navidad!

