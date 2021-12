'Oficios en Bicicleta', atractiva exposición en el Museo de Historia de la Automoción

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ha programado para esta Navidad una muestra retrospectiva dedicada a uno de los vehículos más versátiles y respetuosos con el medio ambiente: la bicicleta. Hasta el 27 de febrero de 2022, los visitantes a este centro cultural podrán disfrutar gratis de una exposición singular pensada para todos los públicos como alternativa de ocio segura.

‘Oficios en bicicleta. Colección Antonio Galindo de la Vara’ es una importante ventana al siglo XX que ofrece una visión bajo un prisma diferente en la que se muestran las distintas técnicas de trabajo basadas en el uso de uno de los vehículos más comunes en los pueblos y ciudades de nuestra geografía.

Un total de 34 piezas de la historia de la automoción menos conocida ocupan la sala de exposiciones temporales del MHAS, en la que se muestran los distintos usos dados a la bicicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo para desarrollar las tareas cotidianas desde los años 30 a los 70 del pasado siglo. También una visión sociológica de la España rural y urbana tras la Guerra Civil y un recuerdo de un modo de vida y una forma de trabajar de toda una generación que marcó las bases de la sociedad española actual. En definitiva, se trata de una muestra de las técnicas de trabajo basadas en el uso de este sencillo ingenio al que se le adaptaban artesanalmente curiosos aperos y utillajes que permitirían su utilización en distintas labores y oficios. De este modo, las bicicletas se convirtieron en útiles imprescindibles para el trabajo cotidiano de muchas personas en aquella España.

La exposición recoge una visión a través de uno de los medios de automoción más económicos y populares de la historia del siglo XX en España. Tras la Guerra Civil y el advenimiento de la II Guerra Mundial, sobrevinieron en nuestro país tiempos de necesidad y gran escasez de recursos que impulsaron la producción y el consumo de gran número de bicicletas al uso habitual, tanto en fábricas como en talleres y en la vida diaria de las localidades de todo el territorio nacional. Posteriormente, en los años 50 y 60 comenzó un cierto desarrollismo en España y la popularización de la motocicleta y del automóvil, condenando a la bicicleta a ocupar un papel marginal en el sistema de transporte y esperando a su resurgimiento actual en el que se ofrece como una alternativa de movilidad ecológica dentro de las grandes ciudades.

Durante la presentación de la exposición, el concejal de Tráfico, Fernando Carabias, la ha definido como una invitación a la reflexión sobre la necesidad de la conservación de los elementos patrimoniales y del fomento de los proyectos rurales de la España vaciada, que forjaron la sociedad que hoy podemos disfrutar y que enseñan, aún hoy, a las nuevas generaciones de la historia, como una lección del pasado para poder establecer unas líneas de futuro.

Relación de vehículos expuestos

1. Guardia civil

2. Fotógrafo

3. Bombero

4. Correos (bicicleta)

5. Correos (Velosolex)

6. Zapatero

7. Hojalatero/cencerrero

8. Bazar/Venta ambulante

9. Cura

10. Agricultor

11. Panadero

12. Lechero

13. Barquillero

14. Sereno

15. Jefe de estación Renfe

16. Cestero

17. Médico (Penny farthing)

18. Mutilado de guerra

19. Afilador/paragüero

20. Ciclista 1

21. Ciclista 2

22. Maestro

23. Alumno 1

24. Alumno 2

25. Aguador

26. Transportista/Bar

27. Repartidor de ultramarinos

28. Bici-taxi

29. Averías telefónicas

30. Militar

31. Heladero

32. Peluquero en tándem

33. Carrito de las chachas y paseo niños

34. Bicicleta de niño con sidecar

La exposición ‘Oficios en bicicleta. Colección Antonio Galindo de la Vara’ se enmarca en el proyecto: “REHABILITACIÓN DE GEJO DE LOS REYES Y RECUPERACIÓN DE SUS COSTUMBRES”.

Esta novedosa iniciativa, de mutua participación escolar y vecinal, obtuvo tras su desarrollo diferentes premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Surcos de RTV Castilla y León, -en su primera edición-, mención especial en las Jornadas de relaciones urbano-rurales incluidas en la Red Rural Nacional del Ministerio de Agricultura y Proyecto Europeo “STEMS: Supporting Teacher and Immigrant Students At School” realizado en colaboración con la USAL. En la actualidad, este innovador promotor de ideas se encuentra inmerso en un nuevo proyecto denominado: “REVIVIR ESPAÑA, DESDE LOS AÑOS 30”, en el cual, a través de una serie de aulas temáticas ubicadas en diferentes casas reconstruidas y rehabilitadas por él mismo en la localidad salmantina de Gejo de los Reyes, se pretende vivenciar el vivir y las costumbres de nuestros antepasados, a partir de los años 30 del siglo pasado. El visitante de este conjunto tradicional y costumbrista, en continuo crecimiento, podrá disfrutar de espacios recuperados como la escuela, la barbería, la herrería, la panadería, la cantina, la tienda de ultramarinos, la telefonía y, por supuesto, de los “OFICIOS HISTÓRICOS EN BICICLETA”. Entre los objetivos de este proyecto destacan: colaborar para la “no despoblación del medio rural”, conseguir que los alumnos conozcan la vida cotidiana de los pueblos a través de los propios vecinos (verdaderos catedráticos de estas enseñanzas), y en este último proyecto conseguir que todas las personas que pasen por allí puedan recordar y revivir las costumbres de sus antepasados (padres y abuelos) para que su vida y experiencias, su herencia y querencia, no quede en el olvido.

Fotografías: Guillermo García