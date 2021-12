Los senadores del PP presentan 14 enmiendas para demandar que se cumplan los compromisos adquiridos por Salamanca

Los senadores populares por Salamanca han hecho balance de los PGE 2022 y las inversiones previstas por el Gobierno para nuestra provincia y han presentado un total de 14 enmiendas en el Senado para demandar que se cumplen los compromisos adquiridos con nuestra provincia en infraestructuras, como el acceso norte, el enlace de Buenos Aires, la rehabilitación de la Audiencia Provincial o el Cuartel de la Guardia civil de Ciudad Rodrigo.

Los senadores han criticado abiertamente la falta de previsión y de viabilidad de los ya conocidos como “presupuestos Netflix” (maquillados y de cartón piedra) porque “los PGE no solo se basan en un cuadro macroeconómico no creíble, discutido ya por todas las instituciones independientes españolas e internacionales, sino que además no garantiza que los fondos europeos lleguen ni a las pymes, ni a las entidades locales, ni a ciudades pequeñas como Salamanca, donde el gobierno ha previsto la menor inversión per cápita de los presupuestos”. “Si el gobierno no destina inversión productiva al crecimiento económico y se centra en gasto superfluo, será imposible salir de esta crisis financiera”. “En la crisis del 2008 no existía liquidez ni en Europa ni en nuestro sistema económico, pero en este momento tanto el BCE como los organismos europeos están garantizando que el dinero fluya. Lo que no puede ser es que esos fondos no lleguen donde más se necesitan”.

Trece de ellas habían sido ya presentadas en el Congreso, pero hay cuatro enmiendas nuevas introducidas en el Senado y que suponen una ampliación presupuestaria de unos 14 millones de euros más respecto a, que además de solicitar la entrega de las cantidades comprometidas para la remodelación de la Audiencia Provincial, busca atender algunas necesidades importantes en términos de digitalización y culturales en un año de importantes celebraciones como el IV centenario de la canonización de Santa Teresa, con el foco puesto en Alba de Tormes y la Universidad; también hace hincapié en actuaciones de inclusión financiera del mundo rural o el desarrollo de contenidos digitales que ponga en valor el idioma español y el papel de Salamanca en su difusión, también sobre la Escuela de Salamanca y el valor geopolítico de nuestra ciudad y de España en la historia del mundo.

A estas enmiendas, se suman las enmiendas por valor de 27 millones de euros, que fueron ya defendidas por los diputados populares salmantinos, en el Congreso de los diputados y que fueron todas rechazadas por el Gobierno central.

Acondicionamiento acceso norte – Incremento en 1.500.000 €

Glorieta Buenos Aires – Incremento en 4.500.000 €

Corredor atlántico- Fuentes de Oñoro – Incremento en 12.000.000 €

Matacán Centro de excelencia U.A.S. – 150.000 €

Cuartel Guardia Civil de Ciudad Rodrigo – 1.000.000 €

Parador de Ciudad Rodrigo – 600.000 €

Pasarela de Carbajosa – 500.000 €

Rehabilitación A62 – Incremento en 1.000.000 €

Rehabilitación A66 – Incremento en 1.000.000 €

Centro memoria histórica (Tejares) – Incremento en 2.500.000 €

Universidad de Salamanca (pendiente VIII Centenario) – 1.200.000 €

Obras pista cubierta Ciudad Deportiva de la Aldehuela (Articulado. Nueva disposición adicional – Subvención- 1.037.072 €

Adscripción a la Universidad del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional (Sede en Ávila).

Las enmiendas propuestas en el Senado, de formas más detallada, son las siguientes:

Se añade 6,5 millones de euros, a repartir en los tres siguientes ejercicios, para la rehabilitación de la Audiencia Provincial, 5 millones de euros para la expansión por todo el territorio nacional de bibliobuses con cajero y otras formas de acercar dinero en efectivo al mundo rural, extendiendo así a nivel nacional una idea que nace y se desarrolla en la Diputación de Salamanca y que es fundamental para la vertebración territorial y la lucha contra el reto demográfico.

También destaca la petición de beneficios fiscales para la celebración del IV centenario de la canonización de Santa Teresa y el I centenario de su nombramiento como Doctora Honoris Causa, eventos para los que Salamanca, y muy especialmente Alba de Tormes, ya se están preparando.

En relación con la Escuela de Salamanca, se solicitan 1 M de euros para digitalizar contenidos documentales, culturales y educativos en español, en entornos como Wikipedia y otras plataformas digitales, con el objetivo de dar a conocer el nombre de Salamanca, su Universidad y su sabiduría de ocho siglos en un proyecto que debería lanzarse cuanto antes y podría ser la base de un recurso de turismo cultural. Supone además un apoyo a la creación de contenidos digitales en español y una forma de recordar el peso de Salamanca como cuna del español y como centro básico de difusión del español por el mundo.