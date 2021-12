El procurador de Ciudadanos David Castaño destaca que Mañueco "no goza de confianza" si tiene que negociar tras las elecciones

Continuan las reacciones tras el adelanto de elecciones anticipadas para la Junta de Castilla y León. En esta ocasión, el procurador de Ciudadanos David Castaño ha manifestado que su formación se presentará "para ganar y para gobernar" y que, en el caso de que los resultados les lleven a negociar con otros partidos, lo harán para "cumplir" el modelo que propone, aunque ha insistido en que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "no goza" de "confianza" por parte de Ciudadanos para este proceso. Sobre las relaciones con el PP tras la decisión de adelanto electoral de Fernández Mañueco, ha incidido en las palabras: "Quiero entender que el PP es otra cosa", en referencia, de nuevo, al presidente de la Junta, quien "no goza" de la confianza de Ciudadanos, ha añadido.

Por ello, ante la pregunta de los medios sobre si Ciudadanos podría volver a apoyar a Fernández Mañueco y al PP, ha remarcado que es el parlamento "quien vota" para la elección del presidente y que "podría ser otro candidato".

Así lo ha destacado en una rueda de prensa junto a la también miembro del comité autonómico de Ciudadanos y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, un encuentro en el que Castaño ha dicho que es "falso" que Ciudadanos plantease una posible moción de censura. Ante ello, el procurador ha mostrado su "asombro" al escuchar al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmar que sus propios presupuestos son "dañinos para Castilla y León". "Llevo dos legislaturas en las Cortes de Castilla y León y nunca había escuchado algo igual", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha recordado que estos presupuestos eran "los más altos de la historia", con unas cuentas "récord" en Sanidad, Educación o Dependencia. Además, ha afeado la convocatoria electoral realizada por Mañueco ante unas justificaciones que "van evolucionando y cambiando con el paso de los días".

"Ha dicho esto porque para él -para Mañueco- es dañino para Castilla y León las enmiendas como el acelerador lineal de Ávila, el mercado de abastos, el helipuerto o las ayudas para el lobo", ha manifestado el procurador liberal al presidente de la Junta.

POR ÁVILA

Castaño ha recordado que "no es la primera vez" que se aprueban las cuentas con votos de otros partidos políticos. "Se han aprobado con cuantías superiores con UPL y no se rompió España ni Castilla y León. El año pasado con Por Ávila. No creo que haya que comparar a estos dos partidos con Bildu", ha continuado. En este sentido, David Castaño ha recordado que él ya comunicó que "votarían con el PP" los presupuestos ante el "enredo" que estaba realizando el Partido Socialista al confirmar que apoyarían las enmiendas de Por Ávila.

"CÁLCULO ELECTORAL"

El procurador liberal considera que lo que realmente ha ocurrido es un "cálculo electoral" ante el "invierno judicial" que tendrá que "afrontar el Partido Popular de Castilla y León" durante los próximos meses. "Quiere agradar a Pablo Casado para generar una inercia y ganar las próximas elecciones generales. Esto no puede salir bien. No se puede jugar así con el voto de la gente", ha concluido el portavoz de Cs en las Cortes.

ANA SUÁREZ

Por su parte, la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca y primer teniente de alcalde, Ana Suárez, ha confirmado que el acuerdo de gobierno en la ciudad se mantiene pues es "estable". "Desde el año 2015 hemos demostrado que somos leales y cumplimos con nuestra palabra", ha añadido.

Además, ha calificado el adelanto electoral como "contrario al interés general" y con "formas "desafortunadas" y que "sonrojan a los ciudadanos, incluso a los propios votantes del Partido Popular".