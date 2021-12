CyL contará con unidades móviles para hacer test, asume mascarillas en exteriores y recomienda limitar reuniones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que Castilla y León intensificará los elementos de prevención y detección para atajar el incremento de casos en esta sexta ola y lo hará con la implementación de unidades móviles de test en aquellos sitios con mayor incidencia, la incorporación de 120 rastreadores, seguir "avanzando" en vacunación, al tiempo que asume la obligatoriedad de la utilización de mascarillas en exteriores y recomienda limitar el número de "unidades de convivencia y personas" en las reuniones familiares de Navidad.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, poco después de participar en una nueva Conferencia de Presidentes que, de forma telemática, se ha desarrollado esta tarde. Un foro en el que ha vuelto a lamentar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya sido capaz de "liderar" una respuesta común de todas las autonomías en la lucha contra la pandemia. "Habrá 17 respuestas esta Navidad", ha resumido.

Durate su exposición, Mañueco ha avanzado que Castilla y León apostará por "reforzar" los mecanismos y herramientas de prevención y detección, como ya dijera en la víspera de esta reunión. Así, ha hablando de "intensificar" la vacunación, por lo que ha reclamado, "al igual que otras autonomías", más dosis para inocular a la población.

En este punto ha recordado que uno de los objetivos de Pedro Sánchez es que la dosis de refuerzo esté inoculada antes de fin de año a los mayores de 60 años, tasa que ya ha superado Castilla y León, que se encuentra en el 80,3 por ciento. "Queremos seguir avanzando y ser ambiciosos y adelantar todos los criterios y objetivos marcados por el propio presidente del Gobierno en los tramos de edades. Vamos a agilizar vacunación en menores de once años y por eso hemos insistido en que hace mucha falta incrementar el ritmo actual de suministro tanto en vacunas pediatricas como en el resto", ha apostillado.

También ha anunciado la puesta en marcha de unidades móviles de test para incrementar la detección precoz. Aunque será el consejero de Sanidad, Alejando Vázquez, el que dé más detalles los próximos días, ha avanzado que se ubicarán en aquellas localidades con "mayor incidencia" y que contará con personal sanitaria que no tiene que ser del Sacyl.

Otro de los puntos del 'decálogo' que ha adelantado el presidente de la Junta es el refuerzo del rastreo. En este sentido, ha solicitado la incorporación "inmediata" de personal del Ejército. "La petición inicial había sido de 60 y hemos pedido otros 60 más para liberar así a la Atención Primaria", ha matizado.

En cuanto al uso de mascarillas en exteriores, y que se aprobará mañana mediante real decreto, Mañueco ha propuesto que se "exceptúen" zonas rurales y naturales siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad.

También ha recomendado que se reduzca tanto el número de unidades de convivencia como el número de personas en las reuniones de Navidad. Mañueco ha subrayado que se trata de una "recomendación" y ha rehusado a poner cifras, por lo que ha apelado a la "responsabilidad" individual en este sentido.

MÁS PROFESIONALES

Para hacer frente a la saturación de la Atención Primaria, ha anunciado la incorporación de personal jubilado, algo que permite y a lo que "no se ha cerrado" el Gobierno y ha pedido que se habilite la contratación de modo "extraordinario" de personal con el grado de medicina para liberar la atención primaria, así como un MIR extraordinario o la agilización en la homologación de títulos extranjeros.

Por otra parte, la Junta se dirigirá a ayuntamientos y diputaciones para que "extremen" las precauciones en la organización de eventos, tanto públicas como privadas.

Mañueco ha vuelto a reiterar que las medidas buscan "un equilibrio" entre la protección de la salud y la recuperación económica. Cuestionado sobre si el récord de casos positivos alcanzados hoy no hacían necesario la implementación de medidas más restrictivas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que la vacunación ha cambiado los índices de incidencia y que ahora, la tasa de hospitalización y los fallecimientos, son "mucho menores" que el año pasado.

"Apostamos por la responsabilidad de las personas", ha aseverado para añadir que en los próximos días el consejero de Sanidad se reunirá con el Comité de Expertos para analizar las medidas adoptadas en la Conferencia de Presidentes y ver la posibilidad de implementar otras nuevas, aunque en ningún momento haya deslizados mayores endurecimientos. "Estamos viendo como hay comunidades con unas tasas peores que la nuestra y que han impuesto medidas más restrictivas y no parecen que estén dando mucho resultado", ha ahondado para no entrar en detalle sobre su opinión al respecto de que contactos estrechos con pauta completa no tengan que hacer cuarentena. "Es legislación estatal", ha apuntado.

FONDO COVID Y SECTORES AFECTADOS

Por último, en cuanto a medidas económicas, ha vuelto a reclamar un 'fondo Covido' para hacer frente a los "sobrecostes" en sanidad, educación y servicios sociales por la pandemia, algo a lo que, en palabras de Mañueco, Sánchez no se ha negado. "Todo el dinero que sea necesario para luchar contra la Covid", han sido las palabras que le ha trasladado el presidente del Gobierno.

Más ambigua ha sido la respuesta a la petición, por parte de Castilla y León de que las ayudas del fondo estatal no ejecutadas vuelvan a ponerse a disposición de los sectores más afectados con requisitos "más flexibles" o que se entreguen a las comunidades para hacer un fondo de ayudas complementarias de carácter autonómico.

Por último, ha reiterado la necesidad de una ley de pandemias que permita actuar a las comunidades con "mayor seguridad jurídica y eficacia".