Así es la familia que ha repartido más de 2,2 millones de euros desde el restaurante Montaraz en Macotera

Alberto y Raquel y su pequeña hija Irene son las tres patas de un humilde negocio que echaba a andar en Macotera hace poco más de un año al frente del Bar-Restaurante Montaraz, un negocio que cada día supone el epicentro para cientos de vecinos y trabajadores en la comarca de Peñaranda, esos que hoy han vivido un miércoles con el ánimo mucho más crecido que cualquier día normal, tras ser agraciados por el quinto premio del sorteo de la Lotería de Navidad, que ha repartido millones de euros en la práctica totalidad de los municipios de la zona.

Alberto, trabajador en un negocio de la comarca y actual responsable del restaurante macoterano junto a su mujer Raquel, no escondía la alegría y la ilusión por haber podido repartir algo más de 2,2 millones de euros entre clientes habituales, vecinos y visitantes, tras vender 380 décimos del 34.345.

“Estaba trabajando esta mañana cuando me han avisado los compañeros de que había tocado el quinto premio y no podía créemelo” asegura Alberto, quien además no esconde su emoción, asegurando que “lo mejor de este premio es que ha sido muy repartido entre muchos pueblos y mucha gente, especialmente entre trabajadores y vecinos que hoy están padeciendo la subida de costes de la vida, que no es fácil”.

La familia, como el resto de agraciados, también llevaba décimos del número premiado, pero no supondrá un cambio de hábitos, ya que, tal y como han explicado “seguiremos al frente del negocio como cada mañana y trabajando como hasta ahora. Es un pellizco que ayuda, claro está, pero seguiremos igual que hasta ahora”.