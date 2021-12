“Me sigo viendo con capacidad de competir con quien sea y donde sea”

Viernes, 3 de diciembre de 2021

Los años de profesión le han dado a Pedro Gutiérrez Lorenzo ‘El Capea’ el poso y la capacidad para mirar la realidad con otra perspectiva. Consciente del momento que atraviesa el sector y su situación particular, Pedro no pierde la fe ni las ganas de seguir trabajando para encontrar sitio en las ferias principales. Recibe a SALAMANCArtv AL DÍA en su finca ‘Espino Rapado’. No busca “culpables fuera”, asume lo “bueno y lo malo” que ha marcado su carrera y sigue con “las mismas ilusiones de siempre”.

¿Cómo le afectó la pandemia y ese parón?

Anímicamente ha sido muy difícil, he estado casi dos años sin ponerme el traje de luces. Siempre cuando uno tiene un festejo en la mente la preparación se hace con otra motivación, otra ilusión… no hay sido fácil. Me ha ayudado mucho estar en muchos tentaderos, muchos ganaderos que son amigos me han llamado, me han permitido torear mucho en el campo, probar cosas buenas… y ahí me metía yo en mi mente para mejorar cosas, detalles técnicos y artísticos e ir probando. Ha sido un momento difícil pero a la vez ha sido productivo.

En Cantalpino el pasado 14 de agosto arrancó su temporada de 2021, ¿qué balance hace?

Fue una corrida de toros que a mí me servía mucho para soltar esos nervios tras el parón y salió muy bien. Me encontré muy a gusto, corté cuatro orejas y un rabo y las sensaciones fueron muy buenas. Luego vino la tarde de Guijuelo que para mí es un compromiso especial, es una plaza en la que en estos momentos que no me están dando cabida en las ferias y me hace mucha ilusión verme anunciado porque es una feria que está cogiendo importancia y relevancia y me está dando mi sitio. Hubo un momento en el que se me puso la tarde cuesta arriba porque después del percance de Cayetano Rivera (fue cogido por un toro de Carmen Lorenzo que previamente había indultado cuando se disponía a conducirlo a los chiqueros) se quedó fría la plaza, pero en el último toro sentí cosas muy bonitas, la gente se metió en la faena y en total corté tres orejas que a mí me supieron a gloria. Al día siguiente toreé en Vitigudino, que es un pueblo donde la gente siempre me recibe con muchísimo cariño porque ya toreé allí un Festival y por supuesto una de las tardes más importantes de mi carrera que fue la encerrona con seis toros de Victorino a beneficio de Cruz Roja y acabó con un triunfo importante. Es para mí un pueblo especial y poder volver allí este año y triunfar de nuevo, me hizo muy feliz.

Después de esa tarde tuve dos festejos en México; en Tijuana y en San Luis de la Paz en el que un día triunfé y otro el mal uso de la espada me robó el triunfo. Después, volví a España para torear en Cuéllar, una tarde complicada con una corrida de Ana Romero que, a mi juicio, era desproporcionada por el volumen siendo un pueblo. La corrida no embistió, y me tocó un lote muy complicado, y luego ya vino el compromiso de Béjar donde acabé la temporada que pudo ser la tarde más emotiva porque toreé con dos toreros que son amigos míos que tienen cosas muy especiales: El Cordobés tiene carisma y una forma de llegarle al público que es fuera de lo normal, y Javier Conde es un torero artista, que pegó unos muletazos de esos que se quedan en la retina. Hubo un ambiente de corrida importante, la corrida era de aquí de casa, salió muy buena, corté 4 orejas, y sobre todo esa sensación de fin de temporada que fue muy buena para entrenar fuerte pensando en el año que viene.

Verte fuera de las Ferias importantes, de verte anunciando en las plazas de primera, tiene que ser duro…

Lo es, pero a veces le echamos la culpa al sistema cuando también hay que ser responsables de nuestra propia culpa, a mí sí me dieron al principio de mi carrera unas oportunidades en las que no estuve a la altura de lo que la gente esperaba de mí, a lo mejor porque no estaba preparado o a lo mejor la gente esperaba de mí muchísimo más por ser hijo de quién soy… las circunstancias que sean. No se dieron las cosas y esas oportunidades pasaron, no las aproveché, y ahora me veo en ese banquillo en el que gracias a estos pueblos que me dan cabida estoy activo y estoy vivo taurinamente hablando. No es echar balones fuera, y echar la culpa solo a los empresarios o a las comisiones que no me quieren, ahora lo que tengo que hacer es seguir demostrando que estoy preparado, que cada tarde que me dan una oportunidad dar la cara para que el día que me den cabida en una Feria de ahí salgan más e intentar recuperar el sitio en esas ferias importantes que es lo que quiero.

Está totalmente convencido de que está preparado para cuando esas tardes lleguen…

Si yo no me viera capacitado para estar, o no me viera este año mejor que el anterior o perdiera la ilusión, yo me quito. Gracias a Dios tengo aquí un campo en el que trabajar, una ganadería que me ilusiona muchísimo… pero creo que no he tocado techo como torero y me sigue ilusionando ponerme el traje de luces, competir en la plaza y me veo con capacidad de competir con quien sea y donde sea.

¿Cómo ha evolucionado su concepto?

Conmigo soy bastante autocrítico, es raro que vea cosas de mí que me gustan. Veo cosas que luego voy corrigiendo, voy puliendo… pero al final lo que más satisfacción me ha dado es lo que ha percibido el público. Ahí están los resultados, los triunfos demuestran que el público algo ha tenido que ver. Tengo defectos como todo el mundo, pero virtudes también y creo que más de las que muchas veces no se me han visto en determinadas plazas.

¿Qué planteamiento hay de cara a la próxima temporada?

A mí me ilusiona que al menos los sitios donde he triunfado me repitan. La ilusión está intacta, y hay una cosa que me ilusiona, es que mi apoderado José Ignacio Cascón cree en mí, lucha por mí. Y yo sin son cinco corridas, pues cinco que tengo que solucionar, si son diez, pues diez y si son veinte, mejor. Ojalá. Yo lo que quiero es que cada oportunidad se aproveche. Me ha venido muy bien esta relación profesional con José Ignacio. Antes de ser apoderado, es amigo y creo que el día que no me vea, que sea una temporada que por lo que sea yo no esté y él no me vea me lo va a decir, no como apoderado si no como amigo. Él cada vez cree más en mí porque dice que cada día me va viendo esa evolución y está convencido de que el momento va a llegar. Él creo que tiene más fe en mí que yo todavía.

Las ilusiones también vienen marcadas como ganadero. A pesar de la reducción de festejos, habéis lidiado con buenos resultados. ¿Cómo está la ganadería?

Está en muy buen momento. Fue durísimo el parón. En 2020 hubo los mismos gastos que todos los años, pero sin esos ingresos, entonces económicamente ha sido un desastre total como creo que en todas las ganaderías del mundo. Luego, es verdad que también ha habido una cosa muy buena y es que hemos toreado muchos toros en casa, hemos sacado muchos sementales nuevos, hemos visto cosas positivas y este 2021 en cuanto a resultados luego en la plaza ha sido un año bueno, por supuesto muchísimo mejor que el anterior y mejor de lo que esperábamos a principios de temporada por la situación sanitaria. Hemos vuelto a lidiar a pie después de más de tres años sin hacerlo y los toros han salido fenomenal. Hemos lidiado en Cantalpino, en Guijuelo que Cayetano indultó a ‘Flor’, y en Béjar, con muy buenos resultados; en rejones hemos lidiado en la línea de los años anteriores y se han logrado triunfos muy importantes de Guillermo Hermoso, Pablo Hermoso, Diego Ventura, de Leonardo, de Rui Fernández, de Andy… de muchos rejoneadores que nos han matado las corridas. A mi gusta hablar con ellos para saber su opinión y la verdad es que todos los compañeros tantos los que los han matado a pie como de rejones la satisfacción ha sido grande.

¿La situación actual de la Fiesta no resta las ilusiones?

Es un momento complicado para la Fiesta de los toros, la han politizado cuando es un espectáculo creado por y para el pueblo, y ahí caben votantes de izquerdas, de derechas, apolíticos… Lo han utilizado como arma política y la sociedad que es muy vulnerable y falta de criterio y de personalidad se dejan convencer. Además, los animalistas están haciendo mucho daño. Yo creo que no todo está perdido, esto sí tiene remedio pero lo que tendríamos que hacer es que todos los colectivos nos pongamos de acuerdo de una vez, que ni se ha logrado con la Fundación del Toro de Lidia… Tenemos que ponernos de acuerdo y hacernos notar de verdad. El problema fundamental es la falta de unión. Cuando viene alguien que parece que lo va a dirigir, ya vienen intereses por un lado y por otro. Tiene remedio, pero no es fácil, tiene que ser alguien que tire del carro de todos los estamentos de la Fiesta, no solo toreros y ganaderos. Alguien externo a la Fiesta, sin intereses particulares. Yo no pierdo la ilusión con la Fiesta tanto como torero como ganadero. Lo más bonito en esta vida es tener sueños, y yo lucho por ellos pese a todo.