Domingo Benito se despide del Ayuntamiento en un Pleno en el que se habló de la incógnita del Carnaval

Martes, 30 de noviembre de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde del martes su último Pleno Ordinario por este año 2021 (ya que se convocan cada 6 semanas), que tenía un Orden del Día totalmente exiguo, con sólo 2 puntos especificados, pero uno de ellos bastante relevante: la ‘toma de conocimiento’ por parte de la Corporación Municipal de la renuncia a su condición de concejal del único edil de Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, Domingo Benito Lucas, el más veterano del Salón de Plenos (llevaba desde junio de 2011).

En este sentido, tras haber presentado su renuncia oficialmente el pasado miércoles 24 (día que también se presentaron las renuncias a ser nombrados concejales las siguientes tres personas que iban en la lista de IU-Ciudad Rodrigo en Común, Alejandra Méndez, Manuel Choya y Águeda Prieto), Domingo Benito procedió a despedirse del Pleno, con una intervención que llevaba preparada por escrito, y que en ciertas partes fue similar a la que dio lectura el pasado lunes 22 en el momento de anunciar su adiós.

La despedida

Así, volvió a mencionar que se marcha por motivos estrictamente personales, porque, tras 10 años como concejal, “toca pasar página”; remarcando que ser concejal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sido “un auténtico honor y una responsabilidad”, que ha intentado afrontar “con la mayor dignidad posible”, calificándolo de “un proceso apasionante” en el cual ha intentado dar “lo mejor de mí mismo, no me arrepiento de nada”, haciéndolo “lo mejor que he sabido y he podido, en ningún caso con mala intención”.

Mencionando momentos de su paso por el Ayuntamiento (apuntó que “concejal debe ser aquel que quiera complicarse la vida, no solucionársela”), expresó que en su primera etapa en la oposición ‘retorcieron’ el reglamento, “creando dolores de cabeza”, mientras que gobernando, intentó promover “políticas públicas” desde el puesto de teniente de Alcalde, “el que más me ha llenado” de su paso por las instituciones, remarcando que sólo se va de las mismas, no de la política, ya que por ejemplo seguirá formando parte de sindicatos.

En su intervención, volvió a tener un capítulo de agradecimientos. Como novedad respecto a los que hizo en su intervención del lunes 22, dio las gracias a todos los que se han dirigido a él en estos últimos días “con palabras bonitas”; a todos los mirobrigenses, “porque en esta institución se gobierna para todos y en general la ciudadanía conmigo ha sido agradable”; y a todos los integrantes de las corporaciones municipales en las que ha estado (un total de tres) por el “respeto a la actividad política”. En especial, mencionó a sus “compañeros de grupo y de aventuras”, Alejandra Méndez y Manuel Choya; y a Juan Tomás Muñoz, por el “correcto trato en aquellos cuatro años que compartimos” de gobierno.

Asimismo, repitió los agradecimientos a los votantes que les apoyaron, a los medios de comunicación, a los trabajadores municipales, a tres personas ya fallecidas (Jesús Prado, Teba Corral y Julio Anguita), y a Alba, su “compañera de vida”, concluyendo que “ha sido un auténtico placer, la experiencia más interesante de mi vida”.

Las reacciones

Finalizado su discurso, hubo una ronda de intervenciones por parte del resto de grupos. El alcalde Marcos Iglesias evocó que en la anterior legislatura tuvo “intensos debates” con Domingo Benito, reconociendo que “debatíamos más cuando compartíamos el sentido de la votación; nos entreteníamos en matices”, recordando asimismo que alguna vez incluso apoyaron “sorpresivamente” propuestas de Domingo Benito e Izquierda Unida: “no pasa nada por apoyar medidas del contrario”.

El alcalde resaltó que, “más allá de las diferencias políticas”, siempre vio “coherencia en sus argumentos”, agradeciéndole “todo lo que ha hecho por su ciudad”. Como detalle personal, Marcos Iglesias agradeció a Domingo Benito que fuese uno de los pocos que se reunió con él antes de su toma de posesión en 2019 para ‘ponerle al día’ sobre distintas cuestiones municipales. Por último, le deseó “lo mejor en la vida personal, aquí tiene su casa para lo que quiera, y para cualquier sugerencia en beneficio de Ciudad Rodrigo”.

El mismo deseo le transmitieron los portavoces de PSOE y Ciudadanos, Juan Tomás Muñoz y Joaquín Pellicer. El primero de ellos, más cercano, quiso reconocer la “labor desempeñada en estos 10 años como cargo público: se podrá estar de acuerdo o no con sus planteamientos, pero su compromiso es evidente”, deseándole que su nueva andadura “colme tus expectativas”. Mientras, Joaquín Pellicer mencionó que “tuvimos diferencias, pero la labor que hizo es reconocible”.

Para la historia quedará que el último asunto en el que intervino Domingo Benito (de forma previa a tratar su renuncia) fue la designación por unanimidad de una calle con el nombre de Voluntariado Cruz Roja, apuntando Joaquín Pellicer que “nunca es suficiente el agradecimiento al voluntariado y en este caso al de Cruz Roja”. Tras el momento de la despedida, Domingo Benito abandonó su asiento y pasó a la zona de público del salón de plenos, desde donde siguió el resto de la sesión, para posteriormente invitar a tomar algo en un bar de la Plaza Mayor a todos los presentes que quisieron apuntarse.

Ruegos y preguntas

El relevo de Domingo Benito será Alfredo Miguel de la Fuente, una vez remita su credencial la Junta Electoral Central, esperando que pueda ser pronto. Uno de los primeros temas en los que le tocará intervenir es en el destino del Carnaval del Toro 2022. Según apuntó Marcos Iglesias tras preguntarle Juan Tomás Muñoz, “es difícil valorar qué va a pasar con el Carnaval”, anunciando que “se valorará una vez pasada la Navidad”. En concreto, apuntó que la Corporación Municipal o la Junta Local de Seguridad Ciudadana deberán valorar los “pros y contras” de su organización en la actual situación sanitaria: “habrá que adoptar la decisión en función de cómo va evolucionando”.

Marcos Iglesias incidió en que “estamos en momento de profunda dificultad, con la incidencia subiendo”. Al respecto, desveló que tuvo una reciente reunión en la Consejería de Sanidad, “y no me aseguran cómo van a estar las cosas en febrero-marzo”. De momento, no se puede dar una “contestación taxativa” sobre qué va a ocurrir porque “cada día es un mundo, y esto parece que ha llegado para quedarse”, pidiéndole eso sí a las administraciones sanitarias que tengan “respuestas claras a problemas concretos”, y que la normativa sea idéntica en todos los lugares.

También en torno al Carnaval, Juan Tomás Muñoz preguntó por qué todavía no se han repartido los carteles anunciadores (cuando en los últimos años estaban listos en agosto), contestando Paola Martín Muñoz que ha sido por un “fallo técnico”, y que en los próximos días estarán disponibles. Respecto a cosas futuras, Juan Tomás Muñoz planteó asimismo que habría que valorar la idoneidad de celebrar la cena de los trabajadores municipales el 10 de diciembre, contestando Marcos Iglesias que lo promueven los trabajadores, por lo que “no está en mi competencia”.

Por su parte, Carlos Fernández Chanca preguntó al alcalde si los presupuestos de la Junta de Castilla y León “colman” las expectativas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Tras irse un poco por las ramas con futuras inversiones de la Junta que no figuran en esas cuentas (como la renovación de la cubierta del Pabellón de Conde de Foxá), Marcos Iglesias dijo que no cumplen las expectativas lo suficiente, “pero yo soy insaciable, me gustaría que fueran más”.

El turno de ruegos y preguntas, y el Pleno (de 39 minutos de duración total) se cerró con la pregunta de Begoña Moro sobre qué ocurre con la reforma de la planta baja de la Casa Consistorial, de la que dependen para volver a la misma (el PSOE tiene actualmente su despacho en la Oficina Municipal de Desarrollo). Marcos Iglesias les pidió disculpas, apuntando que “les entiendo de verdad, se está demorando el trámite, pero la capacidad técnica es la que tenemos, vamos con la lengua fuera”, a lo que Begoña Moro replicó resignada que “vamos, que el PSOE no vuelve en esta legislatura”.