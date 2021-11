Un turismo se empotra contra un árbol en la Glorieta del Árbol Gordo

Sábado, 20 de noviembre de 2021

El accidente, del que no consta que dejase heridos de gravedad, tuvo lugar en plena madrugada del viernes al sábado

La céntrica Glorieta del Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo registró en la madrugada del viernes al sábado un accidente de tráfico que no consta que dejase heridos de gravedad, según apuntan desde los canales oficiales de informaciones de este tipo. El accidente, que se produjo en torno a las 5 de la madrugada, consistió en que un turismo se estrelló de lleno contra uno de los árboles de la Glorieta. Por ‘suerte’, el receptor del impacto no fue el nuevo ‘Árbol Gordo’, todavía muy estrecho, sino uno con un tronco mucho más hermoso: el primero situado al entrar en la Glorieta desde la Avenida Conde de Foxá. Como decíamos más arriba, no consta que el accidente dejase heridos, acudiendo hasta el lugar la patrulla de servicio de la Policía Local para hacerse cargo de lo ocurrido, que dejó completamente destrozada la parte delantera del turismo.