‘Cómplices’ y ‘Abuelos’ triunfan en un FICEE que se despidió homenajeando a Ennio Morricone

Sábado, 13 de noviembre de 2021

El invitado de honor, Carlos Iglesias, expresó que “ojalá la Catedral de Ciudad Rodrigo no se quede sin su Obispo”

La alfombra roja se volvió a desplegar en el tramo final de la tarde del sábado a las puertas del Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, con motivo de la gala de clausura del 10º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual organizado por la Asociación Kinema Siete, que se ha venido desarrollando desde el pasado 2 de noviembre, con citas los primeros días en varios centros educativos de la ciudad, y posteriormente en el Teatro Nuevo.

Esta gala final del FICEE volvió a ser como la de apertura muy completa, teniendo como hilo conductor la música un año más de En3Jazz, quién en esta ocasión quiso hacer un homenaje al mítico compositor Ennio Morricone, fallecido en el año 2020. De este modo, Nathalie García y Mario de la Cruz (y en una pieza junto a Rubén D. Ortega al saxo) interpretaron la banda sonora de emblemáticas películas como El Bueno, El Feo y El Malo o La Misión.

Tras las primeras piezas, tomó la palabra el director del FICEE, Pablo Moreno, para dar algunas pinceladas de la carrera artística del invitado de honor de la clausura, Carlos Iglesias, protagonista de la película que se proyectó justo a continuación, Abuelos. Antes de que se diese al play, intervino el propio Carlos Iglesias, quién al igual que ya manifestó por la mañana en declaraciones a los medios de comunicaciones, aseguró que era “un placer estar en una ciudad tan hermosa”.

El actor y director explicó al público congregado en el Teatro que había acudido 4-5 veces a Ciudad Rodrigo, aunque esta vez había descubierto lugares como el interior de la Catedral, manifestando que “ojalá esa Catedral no se quede sin su Obispo; no podemos perder más población, tenemos que mantenernos, ser valientes y sacar proyectos adelante”, alabando la labor que hacen Pablo Moreno y su equipo: “a mí me cuesta hacer cine en Madrid o Barcelona, por lo que hacerlo aquí es un milagro”.

Asimismo, en torno a la situación generalizada en España, remarcó que “es un país difícil para hacer cine”, apuntando que “la mayoría de mis compañeros de Arte Dramático no son actores”. A continuación, dio algunas pinceladas sobre la película Abuelos y su “increíble rodaje”. A la conclusión de la misma (también se proyectó el cortometraje Ilusiones), Carlos Iglesias acabó por volver a subir al escenario, para recoger uno de los premios concedidos a Abuelos, mostrándose “muy agradecido por ello; ha sido llegar y besar el santo”.

En concreto, Abuelos (dirigida por Santiago Requejo) se llevó los premios al Mejor Largometraje de Ficción, y el Premio Signis, en este caso, “por subrayar el valor de las personas mayores, que tienen tanto que aportar a la sociedad con su experiencia y entrega, siendo, sobre todo, grandes emprendedores de humanidad”; añadiendo el Jurado de este Premio que “la excelente interpretación del trío protagonista, con mirada llena de esperanza, aporta ternura, humor y verdad”.

La otra gran triunfadora del FICEE 2021 ha sido Cómplices, de Rubén Guindo, que se llevó el premio al Mejor Cortometraje de Ficción, el Premio Especial del Público, una Mención Especial de Signis, y el premio a la Mejor Interpretación para Paula Gallego, quién también se llevó el Premio Especial Denis Rafter. En lo que respecta a éste galardón, Denis Rafter señala que la interpretación de Paula Gallego, “aunque aparentemente controlada, demostraba una profunda emoción de sufrimiento”, añadiendo que “era bien medida de tono hasta llegar finalmente al momento que no puede aguantar más su sufrimiento”, concluyendo que es “una joven actriz que ha demostrado gran madurez en su trabajo e interpretación”.

También ha hecho doblete de premios la película Eter, llevándose los de Mejor Dirección para Krzysztof Zanussi, y Mejor Montaje para Milenia Fidler. La relación de galardones se completa con el de Mejor Cortometraje de Animación para Roberto, Mejor Documental para 103 (además ha habido un accésit en la categoría de Cortometraje de Ficción para Watani), Mejor Fotografía para Nicholas Cain, por Sleepless/Repeat Until Death; y Mejor Banda Sonora para Miguel Malla, por Blue&Malone, casos imposibles. Hay que recordar que en la gala de apertura del Festival se entregó el Premio Roberto Báez al Cine Juventud.

El último en intervenir en la gala en el Teatro Nuevo fue Pablo Moreno, quién anunció que “desde mañana mismo empezamos a trabajar en la edición del año que viene”, cerrándose la velada con una última pieza interpretada por En3Jazz (Your Love, de la película Hasta que llegó su hora del año 1968).