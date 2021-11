El III Senior firma su 1º empate del curso en un entretenido partido en el que mereció un poco más

Sábado, 13 de noviembre de 2021

Con 2-2, los mirobrigenses volvieron a arriesgar sacando portero-jugador, pero esta vez el marcador no tuvo variaciones

Después de un ‘largo’ parón de dos semanas -por el Puente de Todos los Santos y por la jornada de descanso que le tocaba- tras el brillante arranque liguero que habían tenido (2 victorias en 3 partidos), el Senior del III Columnas regresó en la tarde del sábado a las pistas en Conde de Foxá, cosechando su primer empate del curso ante el Cistierna, el equipo que se está convirtiendo en el rey de este resultado en la categoría (acumula 3 en 5 partidos).

En la tarde sabatina, bien pudo irse de Ciudad Rodrigo con una derrota, porque el III Columnas mereció un poco más (especialmente no debió encajar el 2º gol del Cistierna, que vino precedido de una infracción visitante que no señalaron los colegiados), aunque también es cierto que los leoneses tuvieron sus opciones en un tramo final en el cual el III Columnas volvió a arriesgar en busca de la victoria sacando portero-jugador, pero el marcador esta vez no tuvo variaciones.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Cistierna quiso sorprender saliendo fuerte (a los 29” ya acumulaban dos opciones, la 2ª sacada por Marchena y Cholo), pero el III Columnas entró enseguida en el partido (de hecho a los 36” Marchena hizo un 1º saque en largo que Cholo llegó a tocar, pero sin poderlo orientar a la portería), lo que dio pie a un partido disputado y entretenido en líneas generales.

Por parte local, en el arranque lo probaron Motta tras robar el balón y hacer una pared con Cholo, Oli según le llegó el balón, Raúl de primeras a pase de Jorge Crespo (tras una buena combinación local), y Asier también de primeras a pase de Raúl, marchándose en todas esas acciones el balón fuera, antes de que ya fueran dirigidas entre los tres palos -pero ahí se toparon con el portero- un disparo lejano de Raúl, y una intentona en el área por la izquierda de Jorge Crespo. Cistierna también estaba metido, desbaratando Marchena varias opciones, entre ellas un disparo por la izquierda que sacó con el cuerpo.

Tras un par de opciones más de Álex Francisco y Asier (que se perdieron), llegó en el 12’ el 1º gol de Cistierna, en una contra 4vs2 tras robar el balón que resolvieron con un tiro desde media distancia por alto. El gol fue un poco mazazo para el III Columnas (porque el Cistierna llevaba rato sin tirar), lo que hizo que el partido se abriese un poco más que en los minutos previos. Así, lo probaron Asier (se encontró con el guardameta), y Raúl (le bloquearon hasta 3 tiros en 2 jugadas), además de no llegar por poco Oli a un saque de Marchena, pero también Cistierna hizo un par de buenos remates que se perdieron por poco (asimismo Cholo cortó una contra peligrosa en el 15’).

El partido ganó en peligrosidad en los 3 últimos minutos del primer tiempo, comenzando con una jugada en la que el III Columnas se hizo un poco de lío atrás a la hora de despejar y pasó apuros. Al minuto siguiente, hubo una semicontra mirobrigense en la cual Raúl le puso un buen balón a Álex Francisco cuyo disparo desvió el guardameta a córner, en cuyo saque hubo un tiro de Raúl que impactó en el palo, mientras que ya en el 20’, Marchena sacó con el brazo un tiro que iba a gol tras una contra.

La 1ª parte debía haber concluido señalando los colegiados una infracción visitante, tras parar un jugador la trayectoria del balón con la mano apoyada en el suelo, pero se la comieron, dando pie a una contra que acabó en gol a 10 segundos para el descanso (previamente, los colegiados ya habían ‘obviado’ alguna falta del Cistierna que hubiera sido la 5ª de este período).

La 2ª parte arrancó con el mismo nivel de peligrosidad con el que finalizó la 1ª, siendo el primero en intentarlo sin suerte Moassin tras una gran combinación local. Acto seguido, Álex Martín lo probó con un disparo desde la izquierda que impactó en el larguero y salió rebotado mientras que Asier firmó otro que desviaron por el camino. Aunque Cistierna también había salido enchufado, despejando pronto 2 el portero mirobrigense en este período, Pablo Ramos (una con los pies y otra por alto), el esfuerzo mirobrigense tuvo premio en el 24’: en un córner, el balón llegó al área, no despejándolo a tiempo Cistierna y llegando Asier para marcar.

El tramo siguiente del partido fue bastante espectacular, con ocasiones bastante peligrosas para ambos equipos, con cierto ‘orden’. Las primeras fueron del III Columnas, desbaratando el portero una de Raúl desde la izquierda y otra lejana de Asier; que estuvieron seguidas de varias del Cistierna: un primer disparo en una franca posición no cogió portería, otro tocó en alguien por el camino golpeando en el larguero antes de salirse, y otro par se marcharon a córner.

El siguiente tramo volvió a ser mirobrigense: el portero envió a córner un disparo frente a él de Asier; poco después despejó una de Raúl, dando pie a una recuperación de él mismo que se estrelló en el palo; y en el mismo minuto atrapó un remate de Asier a bocajarro tras llegarle el balón desde la izquierda. Tras un par de intentonas más de los mismos jugadores que acabaron en córner, y un susto visitante (otro disparo desde una buena posición lo enviaron fuera), por fin llegó en el 31’ el merecido 2-2, con un disparo de Raúl desde 3/4 de campo que se hizo camino.

Aunque acto seguido pudo llegar el 3-2 de la mano de Jorge Crespo (un balón desde la derecha ni entró directo ni encontró rematador en el área) o incluso de Pablo Ramos (subió en una acción, firmando un disparo desde el medio del campo que el portero envió apurado a córner), lo cierto es que el partido perdió la peligrosidad ofensiva de los minutos previos, continuando eso sí las idas y venidas (en esos minutos lo probó más Cistierna, pero entre Motta, Álex Martín y Pablo Ramos fueron despejando o cortando balones).

Tras una gran ocasión visitante en forma de 1vs1 que solventó magistralmente Pablo Ramos, el III Columnas pidió tiempo muerto en el 37’, del que volvió poco entonado, asumiendo el balón claramente Cistierna, aunque con poco peligro (el que hubo lo desbarataron Motta y Pablo Ramos).

Como en el anterior partido en casa, el III Columnas arriesgó en busca de la victoria sacando portero-jugador cuando faltaban 39 segundos (asumió el rol Cholo), pero esta vez no hubo premio (apenas hubo un tiro de Cholo que cogió el portero), evitándose el disgusto en forma de gol visitante (no llegaron a tirar a puerta vacía), siendo la última opción un saque en largo a 5” para el final (tras prepararlo en un tiempo muerto) que desbarató el III Columnas, que acabó con un sabor de boca algo agridulce.