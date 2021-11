El FICEE recibe a Carlos Iglesias para poner el broche a su satisfactoria 10ª edición

Sábado, 13 de noviembre de 2021

Tras dos completas semanas con proyecciones en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal y en los centros educativos mirobrigenses, este sábado llega a su finalización el 10º Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo, al que se le pone “el broche”, en palabras de su director, Pablo Moreno, con “un invitado de lujo, con el que tenemos algún amigo en común y al que teníamos ganas de traer a Ciudad Rodrigo”: el popular actor y director Carlos Iglesias, que es uno de los protagonistas de Abuelos, la película que se proyectará en la gala de clausura que tendrá lugar en la tarde sabatina en el Teatro.

Según explicó el propio Carlos Iglesias en declaraciones en la mañana del sábado a los medios de comunicación (junto a la gran pancarta que ha promocionado el Festival en el cruce de las avenidas de Sefarad y Yurramendi), no es la primera vez que se acerca a Ciudad Rodrigo, sino que ya ha estado en 3-4 ocasiones con anterioridad, aunque “esta vez me ha parecido más bonita que nunca”, quizá por “estar acompañado de una persona que me lo ha ido explicando como es Pablo”.

Carlos Iglesias se mostró “encantado” de estar en Ciudad Rodrigo, así como de estar “en cualquier cosa que anime a acudir al teatro, al cine, a la cultura”, apuntando que “hemos salido de otras y saldremos de esta”. El popular actor y director expresó que “deberíamos tener más apoyo” por parte de las instituciones públicas, explicando que de forma previa a la pandemia, un país que está al lado como es “nuestro vecino del norte”, Francia, destinó a su cine 638 millones de euros, mientras que España sólo aportó al suyo 27 millones, pese a que “el cine potencia la cultura popular”.

Desde su punto de vista, “si el pueblo lo reclamase, los políticos tendrían que ceder” y aportar más dinero a la cultura. En torno a la labor que realiza en Miróbriga Pablo Moreno y su equipo de cine, Carlos Iglesias lo definió como “un valiente; si es difícil hacer cine en un Madrid o en un Barcelona, me puedo imaginar lo difícil que es en un Ciudad Rodrigo”. En torno al Festival, animó a que “pasemos una velada estupenda juntos” en el Teatro Nuevo, donde habrá entrada libre y gratuita para la gala de clausura.

Este evento comenzará a las 20.00 horas, recordando Pablo Moreno que también habrá un concierto de En3Jazz además de entregarse los premios de la 10ª edición, de la cual están “muy contentos con el resultado”. Desde la organización se muestran especialmente agradecidos “al público que se ha acercado a cada sesión, a arroparnos”, pudiendo ver “viejas caras conocidas”, y también “nuevos espectadores” para disfrutar de una programación “exquisita, con muy buenas películas”, concluyendo que han querido hacer “un Festival robusto, y ha sido un sueño poder hacerlo”.