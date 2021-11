El Salamanca UDS, cerca de liquidar sus deudas de los últimos años

Martes, 9 de noviembre de 2021

No todo es malo en el Salamanca UDS, ya que el apartado deportivo no está resultando como se esperaba en los meses de verano. Sin embargo, el club se encuentra cerca de liquidar sus deudas de los últimos años al haber conseguido rebajar casi del todo un déficit cercano al millón de euros. Unas cifras que se dispararon en la temporada 2018/2019 y que ha costado mucho ir maquillando por los despidos de jugadores, entrenadores, la estructura de la base, la denuncia de la FIFA y los problemas con proveedores, según confirmaron fuentes del club a SALAMANCA AL DÍA.

De hecho, Rafa Dueñas, director general de la entidad, dejó claro en una entrevista con este medio cómo estaba la situación con la empresa encargada del mantenimiento del césped del Estadio Helmántico: “Hermaflor ya le ha hecho cosas (hablando sobre el estado del verde) y tampoco puedo opinar mucho. Ellos son los encargados del tema. Sé que han estado trabajando en ello, porque les he visto. ¿Se les ha pagado ya? Yo creo que sí porque estamos yendo de la mano”.

De este modo, la situación actual viene dada porque los altos cargos del Salamanca UDS vieron que se derrochaba demasiado dinero en los salarios de los futbolistas o diversos aspectos relacionados con las marcas deportivas que suministraban las equipaciones en campañas anteriores. Así, reduciendo gastos y bajando el presupuesto se ha ido logrando algo que hace no tanto tiempo parecía prácticamente imposible.

No obstante, el Salamanca UDS tendrá ahora por delante la difícil tarea de no repetir los errores de gestión del pasado con el objetivo de que no haya impagos ni más problemas que no tengan que ver con la pelota. No está todo el trabajo, pero en el club lo dan ya casi por cerrado después de años de dolores de cabeza.