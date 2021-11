Violencia de género 

No hay juegos de chicos y juegos de chicas. Somos nosotros los que hacemos esa diferencia. Las niñas pueden jugar al fútbol y los niños pueden jugar a hacer la comida y a cuidar a niños. Cuando los niños juegan, reflejan los roles que los mayores les proponemos. En este sentido, habría que revisar la publicidad de juguetes, bombardeo que los peques se tragan y en la que se marca en exceso unos roles por género que nos admisibles en este momento de la historia.

No hay actividades de mujeres y actividades de hombres. Hoy en día parece increíble que todavía se pueda sostener que el trabajo de la casa sea más de las mujeres y el trabajo fuera de la misma sea más de los hombres. Hay muchos oficios que tradicionalmente desempeñaban mujeres como la costura y el diseño de moda, la restauración o la peluquería, que pueden ser llevados por hombres con excelencia y otros trabajos más tradicionalmente de hombres como la pertenencia a cuerpos de seguridad o la dirección de empresas, que son realizadas de forma brillante por mujeres.

No hay una ropa específica de niños y otro de niñas, ni siquiera un tipo de peinado. Ni siquiera un color. Cada persona tiene unos gustos y una historia personal que le hace poder elegir con lo que se siente más cómoda. Cada persona tiene que buscar su estilo y su comodidad, más allá de propuestas interesadas, tendencias de “café para todas y todos”. Hay muchos intereses económicos en decirnos cómo nos tenemos que vestir o peinar.

Las relaciones entre hombres y mujeres se basan en la libertad, confianza mutua y respeto. ¡Cuánto hay que avanzar aquí! En una relación no puede haber control, sometimiento ni humillación. Una relación no es posesión. Una relación no es una terapia de escapatoria a los problemas personales de una de las partes.