Dueñas, sobre el abono extra: “Es una iniciativa del presidente para premiar a los aficionados que nos han ayudado en 2021”

Miércoles, 3 de noviembre de 2021

Rafa Dueñas, director general del Salamanca UDS, conversó con este medio de comunicación y la Cadena Ser en una entrevista en la que el mexicano habló de toda la actualidad del club después de lanzar la iniciativa de regalar un carnet extra a cada abonado.

Promoción: “Es una iniciativa del presidente para premiar a los aficionados que nos han ayudado en 2021. Mucha gente no se pudo abonar por diferentes circunstancias como la pandemia, los resultados o lo que sea”.

Por qué ahora: “El presidente ya lo tenía en mente y ha estado dándole vueltas a ello durante algunas semanas. Es benéfico para todos”.

Obras: “Al acabar la temporada pasada, nosotros investigamos qué hacer y vinieron algunas empresas a ver el tema de la cancha. Le interesaba (a Lovato) mucho cambiar el césped, se hicieron presupuestos, se vieron cosas... A Manuel le gusta mucho el estadio del Valladolid por el tipo de pasto que tiene, pero él intentó tener el club estable, especialmente en lo económico, que ahí se ha avanzado mucho. No quiso apresurarse. La obra lleva tiempo y también se han mejorado los exteriores con pequeñas cosas. Plazo no puedo decir porque si decimos algo y luego no se puede, nosotros quedamos mal”.

Precio de las entradas: “El precio lo intentamos mediar un poco y entiendo que es elevado. Yo he hecho comparaciones con diferentes canchas y también nos cobran 15 o 17 euros fuera y son lugares diferentes a nuestro estadio. No descartamos la posibilidad de arreglar algo (sobre el precio). Hemos buscado dar un paso bueno con nuestra afición con el abono. Esperemos que si más adelante se puede hacerlo, lo intentaremos, claro que sí”.

Quejas de abonados por la promoción: “El abono es para el abonado, es para él y se lo puede regalar a quién quiera. El carnet lo puede llevar cualquier persona, aunque va a nombre del abonado, que es el responsable. Los jugadores pueden dárselo a la novia por poner un ejemplo, aunque si hay un mal uso el responsable es el titular. Que se lo presten a quién quiera cada uno”.

Idea de Lovato o suya: “Él ya tenía la idea desde siempre. Yo intento darle el cómo y el por qué. A todos nos conviene que tengamos más gente y apoyo, aunque no siempre es fácil. Esperaremos a ver la respuesta de todos”.

Plataforma y Footters: “La plataforma que tenemos nos ha tratado bien y en ningún momento estamos en desacuerdo con ellos”.

Mercado de invierno: “Respetamos al míster y no nos metemos en cosas de cancha. Él tiene nuestra confianza y debemos apoyarle. Adelantarnos a cosas de invierno no debemos, porque queda un camino con estos jugadores. Ya se hará una valoración”.

Título de entrenador: “Tengo un módulo, estoy haciendo el segundo y son tres. Toca seguir buscando terminarlo y hay que ir limpiando cosas del club, luego ya nos enfocaremos en otra situación”.

Césped del Helmántico: “Hermaflor ya le ha hecho cosas y tampoco puedo opinar mucho. Ellos son los encargados del tema. Sé que han estado trabajando en ello, porque les he visto. ¿Se les ha pagado ya? Yo creo que sí porque estamos yendo de la mano”.

Vuelta de Lovato a Salamanca: “Tengo confianza de que venga y él quiere venir. Si se sienta en una rueda de prensa no creo que tenga problema, pero pregunten y él responde la verdad”.

Tema deportivo: “Veo que trabajan bien todos los días. Hacen un buen esfuerzo. Creo que los resultados dicen que algo nos falta, pero veo que todo está bien y el míster se tiene que encargar de todo”.