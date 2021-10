Aprobada la constitución con tres caras nuevas de la Comisión encargada del Carnaval 2022

Miércoles, 20 de octubre de 2021

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró en el tramo final de la tarde del miércoles una nueva sesión de Pleno, que fue algo más larga que las últimas (1h.30’ frente a la 1h.06’ y los 40 minutos de las dos previas), pero que aún así se puede considerar que fue ‘corta’ ya que, pese a que se trataba de una sesión Ordinaria, no hubo mociones, apenas hubo ruegos y preguntas, y el debate de las Ordenanzas Fiscales para el año 2022 fue relativamente corto. Por cierto, que en el Salón de Plenos se dio cita el mayor número de concejales en un Pleno desde que estalló la pandemia, 6: Marcos Iglesias, Ramón Sastre, José Manuel Jerez, Laura Vicente, Begoña Moro y Carmen Lorenzo.

> El debate de las Ordenanzas

Las modificaciones en las Ordenanzas preparadas por el Equipo de Gobierno del Partido Popular contaron con el apoyo del PSOE (“aunque hay alguna bajada que no supone nada para el contribuyente”, en palabras de Jorge Labajo) y Ciudadanos, votando en contra Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común, para así poder llegar a presentar alegaciones a las mismas, según explicó su portavoz, Domingo Benito, en función de lo que diga un informe que han pedido sobre el impacto de las bonificaciones fiscales en el IBI aprobadas para el año 2020. Al respecto, Marcos Iglesias le pidió que tenga en cuenta cuando le llegue ese informe que “llevamos más de un año con pandemia”, y que “ahora no hay todavía suelo industrial”.

Si no hubiera tenido que votar en contra porque es la única forma de poder presentar alegaciones según la normativa, Domingo Benito dijo que “lo sensato sería la abstención”, “por lo que hay, ya que la propuesta es similar a años anteriores, y lo que no hay” en las Ordenanzas para 2022. Al respecto, Marcos Iglesias le afeó que votase “por lo que no hay; si está de acuerdo con lo que se aprueba, vote a favor”, insistiéndole Domingo Benito en que lo que no hay también es “importante”, poniendo como ejemplo que, si no se hubiera incluido el nuevo ajuste del IBI, habría que hablar de ello aunque no estuviese porque eso implicaría una subida automática de este impuesto.

En su intervención, Domingo Benito criticó por un lado que “sigue sin aparecer la cacareada rebaja de impuestos que el PP iba a hacer nada más ganar las elecciones; sigue sin estar y no se espera”, reconociendo Marcos Iglesias que efectivamente dijeron que los iban a bajar, pero “en la anterior legislatura, porque era una situación holgada y en aquel momento se podía haber estudiado”, pero que en las elecciones ya se limitaron a decir a que “los congelaríamos”.

El otro argumento principal de Domingo Benito en el debate fue el de los precios de la Escuela Infantil, apuntando que con la llegada del PP “se ha congelado la tendencia de bajada de los precios”, considerando que “el PP se niega a seguir la senda de la reducción”, mientras que ellos siguen “insistiendo en esa rebaja”. Marcos Iglesias defendió que para el curso 2020/2021 sí que se implantó una bonificación adicional del 5% al no llegarse a los 60 alumnos matriculados (Domingo Benito apuntó que no entendía que los padres no supieran de antemano el precio a pagar, y que dependiese de un criterio ‘externo’ a cada uno como es el número total de alumnos), y que ahora no se volvía a aplicar porque la Escuela ya tiene más de 60 alumnos este curso.

Marcos Iglesias le dijo al portavoz de IU-Ciudad Rodrigo en Común que “usted no la hizo gratuita, podía haberlo hecho y no lo hizo”, apuntando al mismo tiempo que “no puede ser totalmente gratuita; hay un planteamiento de sostenibilidad”. En todo caso, el alcalde retó a Domingo Benito a que en el debate de los Presupuestos para 2022 “diga de dónde saldrían las cantidades para avanzar en la gratuidad, pero a día de hoy tiene que seguir así”. Domingo Benito recogió el guante (“lo veremos, presentaremos propuestas” porque “para nosotros es un servicio público muy importante”), concluyendo Marcos Iglesias diciéndole que “mójese, y si nos convence, se puede ver”.

> La nueva Ordenanza de terrazas

Sí tuvo apoyo unánime la modificación de la Ordenanza reguladora de las terrazas, que contó como novedad de ‘última hora’ con la introducción de una enmienda del propio Equipo de Gobierno del PP tras recibirse un escrito del Procurador del Común de Castilla y León realizando una serie de recomendaciones, centradas en la regulación de los elementos calefactores de las terrazas. Al respecto, se incluye la palabra ‘cortavientos’ como uno de esos elementos, se obliga a que conste en el seguro de las terrazas el riesgo por la instalación de calefactores, y se dan una serie de pautas sobre qué modelos se pueden usar, tipos de combustible, etc., así como alguna norma: no se pueden anclar al suelo, y no se pueden mover una vez esté abierta la terraza.

Tras plantear Jorge Labajo a modo de ruego que “sean tratados con miramiento” aquellos hosteleros con problemas para recoger de las calles las mesas y las sillas en los días que no abran en ciertos momentos del año como marca la nueva ordenanza, Marcos Iglesias recordó que se ha introducido la posibilidad de permitir excepciones en ciertas circunstancias. Al respecto, el alcalde reveló que ha mantenido conversaciones con Patrimonio para que permita instalar en el suelo anclajes donde se enganchen las sombrillas (como ocurre con las agujas carnavaleras), y así decir adiós a los actuales pies de las mismas, de gran peso. Según indicó Marcos Iglesias, ya están trabajando las arquitectas en ello.

Como otras cuestiones en las que se está trabajando, Ramón Sastre replicó a un ruego de Juan Tomás Muñoz que está pendiente de retirar arena que se esparció para la Feria del Caballo (se está esperando a que se oree tras haber llovido). Y Marcos Iglesias contestó a preguntas de Carlos Fernández Chanca que desde la Junta de Castilla y León le han dicho que el proyecto de la nueva Estación de Autobuses debería licitarse a finales de este año o principios del que viene (le han asegurado que lo político ya está “todo correcto”, y que sólo queda pendiente lo jurídico), mientras que en torno a Las Viñas II (Chanca le dijo que si con el Polígono del Sector 23.1, Las Viñas II “se va a dejar en el cajón”), el alcalde explicó que han venido técnicos a ver el terreno y que le han dicho que “se ponían con ello”.

También se pondrán de forma inminente con su tarea los miembros de la Comisión encargada de organizar el Carnaval del Toro 2022, que quedó constituida en el Pleno con algunas novedades en las caras de sus integrantes respecto a la Comisión que organizó el Carnaval 2020. La nueva Comisión está formada por los tres concejales del PP con responsabilidad en el Carnaval, Ramón Sastre (que repite como presidente), Víctor Gómez y Paola Martín, junto a José Manuel Jerez, Carmen Lorenzo, Domingo Benito, Beatriz Jorge Carpio, Begoña Moro y Joaquín Pellicer, siendo éstos tres últimos las novedades en sustitución de Laura Vicente, Juan Tomás Muñoz y Soraya Mangas.

En torno a la constitución de la Comisión, Marcos Iglesias volvió a reflexionar que “hay que ponerse a trabajar porque si no no llegaríamos”, deseándole a la Comisión “suerte”, y ‘pidiéndoles’ que recuerden aquel dictamen de los Reyes Católicos que decía que el Ayuntamiento gastaba mucho en toros.

> Manuel Delgado Sánchez-Arjona, Hijo Predilecto

Como otro tema relevante, se aprobó por unanimidad la declaración como Hijo Predilecto del exalcalde de Ciudad Rodrigo Manuel Delgado Sánchez-Arjona; explicando Marcos Iglesias que puso como condición para aceptar el nombramiento que fuera “por acuerdo de todos los grupos”. Joaquín Pellicer dijo en torno al homenajeado que “demostró un carácter de consenso que en otras etapas no se ha visto”, mientras que Domingo Benito señaló que, al mismo tiempo que se reconoce a aquellos que se lo merecen, habría que “continuar retirando reconocimientos a quién no se lo merece”.

En este asunto, Jorge Labajo lamentó que no se hayan tenido en cuenta algunas propuestas que hizo el PSOE (espera que sean atendidas “lo más pronto posible”) apuntando el alcalde que “este Ayuntamiento tiene un déficit histórico de reconocer a quién ha dejado su esfuerzo en defender los intereses de Ciudad Rodrigo que se empieza a solventar hoy”, recordando que “no tenemos ni retrato de las Corporaciones”, considerando que “sería bueno” que aquellas de las que se tengan fotografías estén visibles en algún lado “como un repertorio histórico de la ciudad”. Jorge Labajo también planteó que sería bueno “darle un lavado” al Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que data de los años 60.

Hablando del pasado, Juan Tomás Muñoz dejó como críptico ruego al Equipo de Gobierno que “se miren las actas” de los plenos organizativos de las corporaciones de 1979 y 1983, contestando Marcos Iglesias que “cuando tengamos tiempo lo miraremos”. Por último, se dio cuenta del estado de ejecución del Presupuesto Municipal durante el 3º trimestre de 2021; y del carácter firme de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que rechaza el recurso presentado por Fabián Martín S.L. contra la no admisión del recurso de reposición interpuesto contra la aprobación definitiva de la Modificación puntual Nº10 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ciudad Rodrigo (por ende, esta modificación, relativa a los lugares donde se pueden instalar crematorios, queda definitivamente aprobada).