El problema, una historia sobre cómo transformar los problemas en una oportunidad

“La creatividad es contagiosa. Pásala”.

Albert Einstein

¿Cuál es tu libro preferido? No es un pregunta fácil de responder para todas aquellas personas a las que nos gusta leer. Pienso que, a lo largo de nuestro camino lector, tenemos muchos flechazos lectores: Matilda de Roald Dahl; La princesa peleona de Martin Waddell; Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, etc. por lo que siempre me resulta difícil responder. Son varios los libros que han ocupado un lugar en la “sección de preferido” por diferentes motivos.

Hoy, en nuestro artículo semanal en Salamanca RTV Al Día hablamos de EL PROBLEMA. El último flechazo lector que formará parte de la “sección de preferido” siempre porque, no solo es una auténtica obra de arte, sino también, se podría decir que es la definición exacta de lo que es para nosotras, Unpuntocurioso, la creatividad. La base de nuestra metodología.

EL PROBLEMA de la reconocida ilustradora polaca y ganadora de varios premios como el Bologna Ragazzi de la Bologna Children´s Book (entre otros), Iwona Chmielewska y editado por mtm editores, es una historia fantástica y original sobre la creatividad como vía de expresión y como herramienta que permite transformar los problemas en una oportunidad.

Ocurre que una acción cotidiana como puede ser planchar, a veces, se sale de control y aparece el problema: “Una plancha demasiado caliente, un despiste y...”. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar el problema? En ese momento aparece una gran desastre, que ni un milagro, ni Internet, ni el más sabio de los sabios te puede ayudar. La opción más fácil y rápida sería ocultarlo por no querer ser descubiertos, pero no es sencillo.



Aunque, hay una solución mejor: “Tenía que hablar con mamá, le diría la verdad y le pediría perdón”. A partir de este momento la historia -que ya era una maravilla-, regresa al principio de la historia convirtiendo ese momento de angustia, preocupación que siente la protagonista por haber quemado el mantel... en un momento especial, porque mamá encuentra en el problema una alternativa para el amor, la comprensión y la creación.Un álbum ilustrado donde Iwona Chmilewska regresa con su estilo poético y sutil ofreciendo a los lectores un diálogo y juego de palabras visual. Una historia ideal para contar, crear y compartir en familia, en el aula, en una taller de lectura y creatividad... Además, os contamos que, a partir del libro, también podéis disfrutar de un cuadernos de trabajo que invita a pequeños y grandes a crear “problemas” de todos los tipos, formas y colores. Una nueva mirada de entender, afrontar y transformar los problemas.





Feliz domingo, seres curiosos y creativos.

Soraya Herráez