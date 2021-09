La oposición aprueba una batería de mociones para “regular” el Ayuntamiento de Villarino “a la nueva situación”

Jueves, 30 de septiembre de 2021

Era previsible que la nueva situación política en el Ayuntamiento de Villarino, generada tras la salida de dos concejales del Grupo popular al grupo de no adscritos, tuviese consecuencias para el equipo de Gobierno municipal, ahora en minoría con solo dos concejales, el alcalde popular Julián Martín, y el concejal de Cultura, Javier Rodríguez.

Así las cosas, el Grupo Villarino y Cabeza, con tres concejales, y el grupo de no adscritos, con dos ediles más, aprobaron en este primer pleno ordinario, con la nueva configuración de grupos, una batería de mociones para “regular el Ayuntamiento a la nueva situación” que presenta la Corporación en la actualidad, como señaló Javier Sendín, portavoz de VyC.

Entre los acuerdos adoptados con cierto calado, y recogidos en el orden del día de la sesión, se encuentra la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal, documento presentado por VyC y que tendrá como principal consecuencia que las contrataciones de personal las realice una comisión (el pleno) y no la Alcaldía como hasta ahora. Lo que para el alcalde, “usurpa” las competencias de la Alcaldía, por lo que propuso quedara “sobre la mesa” para un análisis más detallado y fuera sometido a informes jurídicos, lo que la oposición no estimó oportuno y se aprobó por cinco votos a favor y dos en contra, a pesar de tener la advertencia del alcalde de que el acuerdo será recurrido, incluso hasta llegar a la vía judicial, por considerar que resta competencias propias de la Alcaldía y vulnera la legalidad. Ante estas manifestaciones, Sendín le indicó que “está en su propio derecho”, pero recordó al regidor que “como alcalde no puede ir contra los acuerdos del pleno, si quiere ir al juzgado deberá pagarlo de su bolsillo”, afirmación que Julián Martín rechazó por considerar que “el acuerdo va en contra de la Alcaldía”.

El apartado de mociones fue de lo más destacado de esta sesión ordinaria del pleno municipal, aunque antes se aprobó por unanimidad desistir del recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra el fallo de la sala número 2 de lo Social en Salamanca, por el que el Ayuntamiento fue condenado a restituir a seis trabajadoras, de la residencia municipal de mayores, “las condiciones de trabajo respecto del horario y distribución de turnos que tenía con anterioridad a 5 de marzo de 2021”, tras haber realizado una “modificación sustancial del contrato” sin su consentimiento. Como explicó el alcalde, con anterioridad al establecimiento de un acuerdo sobre el nuevo horario de estas trabajadoras, “es necesario retirar el recurso”, idea con la que no se mostraron muy de acuerdo los concejales no adscritos, Antonio Ullán e Ismael Silva, pues cabe señalar que este último intentó modificar las condiciones laborales de las empleadas durante el tiempo que permaneció como gerente del centro geriátrico municipal. Finalmente, apoyaron la propuesta al entender que el acuerdo debía llevarse a efecto antes de modificar el nuevo contrato, y que las trabajadoras han solicitado sea de 7,5 horas diarias en semanas alternas de lunes a domingo, como explicó la delegada sindical durante el debate del punto.

Mociones de VyC

La primera de las mociones presentadas por VyC, y en tramitación de urgencia, como todas las presentadas en la sesión, fue la concerniente a la creación de una Bolsa de Empleo “para evitar el clientelismo político”, explicó Sendín, a lo que el alcalde replicó señalando la importancia más “de crear empleo”, recordando la oferta de contratación que ha mantenido el Ayuntamiento en los dos últimos años, tanto en la residencia de mayores como en la brigada municipal, y que ha posibilitado la contratación de la totalidad de demandantes de empleo en la localidad. Asimismo, señaló que la fórmula actual de contratación posibilita la contratación de “personas del pueblo”, mientras que crear una bolsa de empleo abrirá las posibilidades de contratación a personas residentes en otros municipios. Una vez más, Julián Martín acusó a VyC de “abusar de la mayoría” para limitar sus competencias como alcalde, recordando aquí palabras de Sendín con anterioridad a la nueva situación que presenta la Corporación. Por su parte, el portavoz de VyC invocó al derecho democrático e invitó al regidor a realizar cuantas acciones legales considere oportunas. La moción se aprobó por cinco votos a favor de la oposición y dos en contra del equipo de Gobierno del PP.

La segunda moción aprobada con el mismo resultado que la anterior hacía referencia a la modificación de la convocatoria de las sesiones ordinarias del pleno, que a partir de este momento serán mensuales, el último jueves de cada mes, a las 19.00 horas, “para facilitar la asistencia de los vecinos que trabajan”, añadió Sendín. Por ello, los plenos ordinarios tendrán lugar cada mes, y no el carácter bimensual actual, excepto el mes de agosto, que no tendrá pleno si no se acuerda lo contrario.

La tercera de las mociones aprobadas fue la revocación de las delegaciones concedidas por el pleno a la Alcaldía y que están relacionadas con la representatividad del Ayuntamiento en órganos colegiados. No obstante, cada delegación que deba realizar el pleno a favor de la Alcaldía será aprobada nuevamente. Como las anteriores mociones, su aprobación contó con el voto en contra del alcalde y del concejal Javier Rodríguez.



La cuarta moción hacía referencia a la declaración de lesividad del pago a cuenta de 2.300 euros, correspondientes a los honorarios de un abogado, respecto a la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que finalmente no fue admitido. El acuerdo contemplaba también la reclamación de la devolución del dinero. Sobre este asunto, el alcalde informó que el abogado había indicado que una vez hecha la liquidación “el resultado sería negativo”, aunque no pudo precisar mayores detalles sobre el importe final de la factura. En esta moción alcalde y concejal del PP se abstuvieron por desconocer la legalidad al respecto.

La quinta y última de las mociones presentadas por VyC, y que aprobada por los cinco concejales de la oposición y el voto en contra del equipo de Gobierno, fue la de establecer que los nuevos contratos a empleados del Ayuntamiento se realicen conforme al Estatuto de los Trabajadores y no de acuerdo al convenio sectorial de la Construcción, como se viene haciendo, hasta que el Ayuntamiento apruebe su propio convenio laboral, además del específico para el Organismo Autónomo, ente encargado de la gestión de la residencia municipal de mayores. El salario de los nuevos empleados estará de acuerdo al SMI con un 20% más para empleos de 1ª categoría e intermedias, y de un 40% para categorías superiores. El objeto de esta medida, según explicó Sendín, es acabar con el pago en las nóminas de pluses “que no tienen sentido” y que además calificó de “ilegales”.

Mociones de los concejales no adscritos

Ahora llegaba el turno de los concejales no adscritos. La primea moción presentada por Antonio Ullán fue la de requerir al alcalde que agilizase el proceso de aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas municipales, expediente aprobado inicialmente en 2014 y cuya tramitación se encuentra a la espera de que el documento sea corregido por la arquitecto a la que fue encargado su redacción, de acuerdo a las indicaciones realizadas por la Delegación Territorial de Urbanismo. A este respecto, el regidor informó de que hace un año requirió a la redactora, a través del arquitecto municipal, a que modificase los puntos exigidos por la Junta de Castilla y León, pero de lo que no se ha vuelto a tener conocimiento en qué situación se encuentra.

Por el contrario que la anterior, el pleno aprobó por unanimidad la moción de Ullán para requerir a tres deudores, por la compra de garajes y trasteros en Santa Catalina, las cantidades adeudadas al Ayuntamiento por este concepto y que asciende en su totalidad a 8.534 euros. El acuerdo establece el plazo de un mes para satisfacer la deuda y en caso contrario recurrir a Regtsa para que inicie los expedientes de reclamación.

No podían faltar los reproches en la sesión, y los más pronunciados se dieron cuando Ullán presentó la moción para que el alcalde incoe los expedientes abiertos por Ismael Silva, durante su etapa como concejal de Obras y Urbanismo, sobre el estado de ruina de 16 inmuebles. El alcalde criticó que los expedientes fueran abiertos sin su conocimiento, y los dos concejales no adscritos, que el regidor no continuara con el procedimiento ya que Silva no tenía competencias para tramitar los expedientes. Sobre los motivos por los que no se han tramitado, Julián Martín explicó que en su mayoría se trata de locales a nombre de varias personas, muchas desconocidas cuando no fallecidas, lo que conllevaría a que fuera el Ayuntamiento el que debiera hacerse cargo de los costes de demolición o reparación, según el caso.

La cuarta y última de las mociones de los concejales no adscritos, y con el mismo resultado que la anterior, era para instar al alcalde a que reclamara los 40.000 euros de deuda estimada que mantiene la adjudicataria del albergue municipal con el Ayuntamiento en concepto de renta, impago de electricidad y nulo mantenimiento de las instalaciones. El acuerdo recogía iniciar el procedimiento de cobro a través de Regtsa y pedir responsabilidades a los alcaldes que desde 2010 obviaron estos impagos y que ha producido que gran parte de la deuda no pueda reclamarse por haber prescrito.

Informes de Alcaldía

En el tintero quedó la moción anunciada por el alcalde, durante el punto en el que se aprobó inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal, por la que los miembros de la Corporación no recibirán remuneración alguna por asistencia a sesiones plenarias, propuesta que se prevé forme parte del orden del día de la sesión ordinaria a celebrar el 28 de octubre.

En informes de Presidencia, el alcalde informó, previamente a las mociones, del taller de empleo para jardinería concedido por el Ecyl para ocho alumnos-trabajadores, durante seis meses, y cuya selección se realizará este mes de octubre. También informó que Villarino ha presentado su candidatura los planes de Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y cuyo proyecto está relacionado con la jardinería y la mejora de aspectos medioambientales en el municipio. Asimismo, Julián Martín informó del gasto en fiestas, cantidad que asciende a 61.439 euros.