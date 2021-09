Lanzada la nueva convocatoria de becas escolares, que trae una modificación de los tramos de renta

Jueves, 23 de septiembre de 2021

El alcalde Marcos Iglesias y la delegada de Educación Vanesa Muriel presentaron en la tarde del jueves la convocatoria de becas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la adquisición de libros y/o material escolar durante el curso 2021/2022, que se podrán empezar a solicitar una vez aparezca publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca en los próximos días (en una fecha por determinar).

La convocatoria de este año trae pocas novedades, estando abierta como el curso pasado a los alumnos matriculados en los cuatro colegios, los dos institutos, el Seminario San Cayetano, la Escuela de Adultos y el Centro de FP Nazaret Blanco, siempre que no tengan abierto expediente de absentismo escolar, que pertenezcan a familias cuyos miembros lleven empadronados al menos 6 meses en la ciudad, que no tengan deudas tributarias con el Ayuntamiento, y cuya renta per cápita familiar no supere cierto límite.

La primera novedad que trae este curso la convocatoria es que de salida ya tiene una partida presupuestaria de 27.000€, después de que a lo largo del curso pasado se subiese a esa cifra desde los 26.000€ presupuestados inicialmente para no dejar sin ayuda a ninguna persona de los que cumplían los requisitos: un total de 339 estudiantes de 211 familias diferentes que se repartieron 26.634,39€ en función de los parámetros establecidos según su enseñanza.

En este sentido, la ayuda para los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) seguirá siendo de un máximo de 70€; para los alumnos de Educación Primaria, de 100€; y para los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Permanente de Adultos (es decir, los que estudien en la Escuela de Adultos), de 110€, aunque la cuantía a percibir por cada alumno dependerá de los gastos que acrediten (adjuntando los tickets de compra).

En este sentido, se pueden justificar libros escolares y cualquier material escolar fungible quedando excluidos eso sí las mochilas, los uniformes, la ropa deportiva, los portatodo o estuches, los recibos de aportación cooperativa del aula y el material que no se considere expresamente didáctico escolar. Como el año pasado, sí se podrá sufragar con estas becas la compra total o parcial de dispositivos electrónicos como memorias USB, e-book o tablets.

> Las principales novedades

Teniendo en cuenta que tradicionalmente se han venido concediendo ayudas a todos los que cumplen los requisitos (para lo que muchas veces se ha ampliado la partida disponible como ocurrió el curso pasado), a la hora de la verdad puede que las dos principales novedades que trae la convocatoria no tengan influencia.

Por un lado, se ha decidido modificar los rangos de renta per cápita en función de los cuales se puntúan las solicitudes para posteriormente repartir el dinero disponible, empezando por aquellos a quienes les corresponden más puntos. Esta modificación consiste en que se han establecido rangos de 500€, cuando antes estaban más divididos. De este modo, a las solicitudes cuya renta per cápita sea de 0 a 2.000€, se le otorgarán 10 puntos; a los de renta de 2.001 a 2.500€, 9 puntos; a los de renta de 2.501 a 3.000€, 8 puntos; y así sucesivamente. El dinero se empezará a repartir por los que tengan 10 puntos, e irá descendiendo.

La otra novedad de la convocatoria es que, en el caso de familias separadas en las que los progenitores tengan la custodia compartida de los escolares, se tendrá en cuenta la renta per cápita de los dos progenitores, y no de uno solo.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento pretende hacer más llevadera “la cuesta de septiembre por el curso escolar”, en palabras de Vanesa Muriel, transmitiendo Marcos Iglesias la “máxima sensibilidad del Ayuntamiento con los centros educativos, las familias y los escolares de Ciudad Rodrigo, porque son el futuro de la ciudad y este apoyo es importante”, añadiendo que “todo ayuda, sobre todo a las rentas más bajas”.