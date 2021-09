Las obras del Helmántico, en stand by

Martes, 21 de septiembre de 2021

El aforo para los partidos del Salamanca UDS se encuentra reducido –más allá del porcentaje que marca la pandemia– por dicho motivo, aunque no se ven avances

Las obras del Estadio Helmántico están en stand by. El aforo para los partidos del Salamanca UDS se encuentra reducido –más allá del porcentaje que marca la pandemia y que actualmente es del 60%– por dicho motivo, aunque no se ven avances en las últimas semanas, un hecho que tiene con la mosca detrás de la oreja a una afición que no entiende muy bien en qué consisten.

Para ello, SALAMANCA AL DÍA pudo comprobar de primera mano cómo estaban los alrededores y el interior del ‘templo’ y la realidad es que no hay máquinas, obreros o ruido en el lugar. Nada de nada. Sin embargo, en verano, antes del inicio de Liga, sí que se aplicaron unos arreglos en las tuberías de Fondo Sur.

Por otro lado, este medio comunicación logró saber, por vía del club, que los trabajos no se llevan a cabo a diario, sino en ocasiones. Además, su duración va para largo. Ahora, las prácticas se ejecutan en Preferencia, pero en los vomitorios no se aprecia nada al ser “por debajo de las gradas”, según las explicaciones de la entidad.

En definitiva, parece que las modificaciones en el Estadio Helmántico seguirán dando de qué hablar, puesto que a simple vista no hay novedades. Pese a todo lo comentado, el Salamanca UDS insiste en que lo que se está haciendo es para adecentar el feudo blanquinegro.

Fotos: Carlos Cuervo