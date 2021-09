Oração cósmica, de Nuno Judice, en portugués y castellano

Dejo conocer este soneto inédito del portugués Nuno Júdice, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, enviado para la antología del XXIV Encuentro de Poetas Iberoamericanos, dedicada a Antonio Colinas y por mí coordinada.

Nuno Júdice (Mexilhoeira Grande, Portimão, 1949). Poeta, ensayista, dramaturgo, novelista y profesor en la Universidad Nueva de Lisboa. En París fue consejero cultural de la Embajada de Portugal y director del Instituto Camões. Tiene libros publicados en España, Inglaterra, Venezuela, Francia e Italia. Ha recibido el Premio PEN Club (1985), el D. Dinis de la Fundación Casa de Mateus (1990), el Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores (1994), el Pablo Neruda, el Premio de la Crítica (2000), el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2013) o el Guerra Junqueiro y el Rosalía de Castro (2018), entre otros. Entre sus poemarios están: A Noção do Poema (1972); Crítica Doméstica dos Paralelipípedos (1973); O Mecanismo Romântico da Fragmentação (1975); A Partilha dos Mitos (1982); Lira de Líquen (1985); A Condescendência do Ser (1988); Enumeração de Sombras (1989); As Regras da Perspectiva (1990); Um Canto na Espessura do Tempo (1992); O Movimento do Mundo (1996); A Fonte da Vida (1997); Teoria Geral do Sentimento (1999); Linhas de Água (2000); A Árvore dos Milagres (2000); Cartografia de Emoções (2002); O Estado dos Campos (2003); Geometria variável (2005); As coisas mais simples (2006); A Matéria do Poema (2008); O Breve Sentimento do Eterno (2008), Guia de Conceitos Básicos (2010), Navegação de Acaso (2013) y O Fruto da Gramática (2014), entre otros

ORAÇÃO CÓSMICA

Una mujer y un hombre arden en su silencio.

Antonio Colinas

No corpo da nave onde um deus se esconde,

sob a cúpula de um céu inscrito na pedra, leio

as páginas do livro do tempo. Por elas

passam as paisagens em que o sol e a chuva

alternam, e nos seus parágrafos ecoa

um diálogo de vivos e de mortos que se

perderam nos desfiladeiros da memória.

E fecho o livro, ouvindo os passos de

quem me irá dar, com as suas mãos,

a oferenda de um bordado de fogo

para acender o horizonte. É com ele que



se iluminam os vitrais em que surge

o rosto em que, da transparência dos olhos,

eu vejo cair uma gota de infinito.

7-9-2021

ORACIÓN CÓSMICA

Una mujer y un hombre arden en su silencio.

Antonio Colinas

En el cuerpo de la nave donde un dios se esconde,

bajo la cúpula de un cielo inscrito en piedra, leo

las páginas del libro del tiempo. Por ellas

pasan los paisajes donde el sol y la lluvia

alternan, y en sus parágrafos resuenan

un diálogo de vivos y de muertos que se

perdieron en los desfiladeros de la memoria.

Y cierro el libro, oyendo los pasos de

quien me irá a dar, con sus manos,

la ofrenda de un bordado de fuego

para encender el horizonte. Es con él como

se iluminan los vitrales donde surge

el rostro que, desde la transparencia de los ojos,

yo veo caer una gota de infinito.

(Versión libre de A. P. Alencart)