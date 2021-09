Así es esta columna

Cuántos de nosotros antes de escribir algo no buscamos antes referencias. Nos sumergimos en internet y gugleamos el nombre de un autor reconocido. Yo lo hice unos momentos atrás. Busqué en Google a un profesor de lenguas comparadas de la Universidad de Yale a quien vi en una conferencia en la Universidad de Salamanca. Ese día en el Aula Magna del Palacio de Anaya vi algo parecido a un hechizo de palabras. Una experiencia similar la presencié, paradójicamente, con la obra de teatro La cueva de Salamanca, de Juan Ruiz de Alarcón, puesta en una escena minimalista por la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana en un no sé si cercano o lejano año de 2007, creo. Jesús Rodríguez Velasco describe el libro The Untranslatable Image [1], de Alessandra Russo, como un acto poético (al menos, eso me pareció entender cuando leí su presentación [2] del libro). Y a su vez para mí su conferencia Plebeyos márgenes. Ficción, industria del derecho y ciencia literaria (siglos XIII-XIV) [3] (no cito el título de memoria, no leo en internet), resultó si no un hecho poético, sí por lo menos un hechizo de palabras académicas y humanas.

Después de mirar eso de arriba, finalmente me dispuse a redactar estas palabras, a una hora muy tarde, pues cuando se publiquen ya los lectores salmantinos habrán terminado de leer el periódico y habrán pasado a la consulta de otros recursos (hablo solo de los lectores de Salamanca porque dudo de que otros lectores más, en otros puntos del globo, me lean, salvo mis padres y algún amigo curioso o extraviado). Hoy sinceramente poco puedo decir. He leído poco en los últimos días. He visto poca prensa. Casi no he hablado con nadie, debido a los protocolos de recomendación de no salir de casa salvo para lo necesario. No tengo mucho en el tintero. No mencionaré mi relación con el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, de Covarruvias (lo tengo en papel), porque no implica novedad alguna. Cuando escribo poesía, en ocasiones, hasta donde da mi tiempo, acudo a él para consultar palabras tan sencillas como no sé, cigarra, ciervo, gorrión, flaco o arrasar (esta última palabra la conocí por un amigo, él la mencionó en mi casa, no fui yo quien la buscó por iniciativa propia, me llamó la atención a uno de sus significados: «Arrasarse los ojos de agua, quando se hinchen del humor lacrimoso, que aun no corre por las mexillas» [4] Él también escribe. Al parecer, el libro donde cita esa palabra para hablar de temas de conquistas de unos pueblos sobre otros es Una ciudad hecha de mar [5].

En la poesía, las palabras se valoran de otro modo. La atención recae sobre ellas mismas. Un ritmo viniendo de no sé dónde las lleva en sus caudales hacia el verso. El artista cuida no solo el mensaje, sino también su envoltura gráfica y sonora. En ocasiones incluso —he escuchado decir—, tal envoltura se vuelve la finalidad en sí misma, o ella hace posible el significado de la semántica consensuada. Cuando voy al diccionario de Covarrubias, entonces, pretendo servir de puente entre aquellos años y estos. Pretendo echar luz en el presente con las luminarias de un ayer desvanecido. Ese ayer no presente más continúa aquí por los libros y las lecturas y por otros tantos medios de valor inapreciable. Para Schlegel —lo dice mi agenda en la entrada del día 11 de septiembre—, «la historia es un profeta que mira hacia atrás.» El pasado, de ese modo, no se ha alcanzado todavía en su plenitud más redonda. Todavía necesita de nosotros. Esta idea, todos lo sabemos, se opone a la de Borges cuando lee «el porvenir es tan irrevocable | como el rígido ayer», pero no importa, todos con una pizca de buena fe podemos entender el sentido de Schlegel. Ojalá un día gane un concurso de poesía para sacar mi obra a la luz. Esta semana, escuchando un podcast del programa de radio Sexto continente, de Miguel Ángel de Rus, tomé nota de una recomendación (insinuada) de regalarle un jamón al jurado.



Como nadie leerá esto, pues no hace falta despedirse. Ni anotar mi correo electrónico torres_rechy@hotmail.com en la firma. Desde una Xalapa material y hecha de memoria, pues aquí crecí hasta alcanzar la mayoría de edad, con un cielo donde la noche oculta el otro lado del cielo, escribo mis renglones como quien tira al mar una botella. El oleaje (los algoritmos) hará su trabajo. Los peces (las horas) modificarán el curso de la empresa mínima o máximamente, y por fin, no sé, esa botella llegará a unas manos, o a una playa, o a un neumático arrastrado a esa playa, o si nos ponemos más poéticos, al hoyo hecho por el niño para llenarlo con toda el agua del mar cuando San Agustín, se dice, paseaba por ahí dándole vueltas a sus asuntos. En ese momento, yo lo sabré, pues algo se moverá en mis circunstancias de un modo bello e inapreciable.



Juan Angel Torres Rechy

18 de septiembre de 2021

[1] https://utpress.utexas.edu/books/rusunt

[2] https://jrvelasco.com/2014/commentaria/presentation-of-alessandra-russos-the-untranslatable-image/

[3] https://iberian-connections.yale.edu/wp-content/uploads/2019/04/PLEBEYOS-MARGENES.pdf

[4] Se puede consultar aquí, en un recurso digital donde además se encuentran otros diccionarios de hace quinientos años para acá: https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0

[5] http://sic.gob.mx/ficha.php?table=fondo_editorial&table_id=1373