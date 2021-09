Las diferencias en el Helmántico con el resto de sitios de Salamanca: sin levantarse, cantar, beber agua...

Jueves, 16 de septiembre de 2021

Menos distancia, más gente. Las diferencias entre La Glorieta (nombre que tiene la plaza de toros de la capital), el Reina Sofía, los conciertos de Ferias en el campo de Puente Ladrillo y el Helmántico son notorias, por lo que los aficionados del club dirigido por Manuel Lovato están más que molestos por la situación en la que se encuentran cada vez que van al campo por las estrictas medidas que deben cumplir.

¿Quiere decir esto que en el ‘templo’ es el único sitio en el que no se saltan las normas a la torera? No, porque en los otros lugares anteriormente citados nadie se pasa de listo y todo se cumple dentro de las normativas establecidas, a excepción de unas pocas personas que no respetan el uso de la mascarilla o de la separación interpersonal mínima si no se es conviviente. Ahí poco se puede hacer si no hay responsabilidad individual.

Por otro lado, analizando la situación en diferentes países de Europa, con estadios al 100% de capacidad y sin ver a nadie llevar nada cubriendo la nariz y boca del respetable, sorprende que el Helmántico sea un feudo en el que sus hinchas no se pueden levantar, beber agua, cantar o introducir un bombo. Por no hablar de que se siguen vendiendo carnets sin avisar a los posibles abonados, hay unas obras de las que poco se conoce y demás…

Sin embargo, según pudo saber SALAMANCA AL DÍA, el club blanquinegro está dispuesto a mejorar la situación de cara a que las gradas empiecen a presentar un mejor colorido, dado que el aforo disponible ahora mismo es del 60% de las más de 17.000 localidades de la ‘tercera Catedral’. Por ello, todo apunta a que las estrictas reglas, llevadas a su cumplimiento por parte de la seguridad privada (solo sigue unas directrices que le dan) del Salamanca UDS, según comentan los perjudicados en redes, se podrían ir relajando para el próximo domingo si no hay nada raro.