Desde este martes se podrán solicitar las ayudas para el transporte diario de estudiantes

Lunes, 13 de septiembre de 2021

Una vez publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca el extracto de la convocatoria, desde este martes 14 se podrán solicitar las ayudas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo dirigidas a los estudiantes que acudan a diario a clase desde Miróbriga hasta Salamanca en transporte público colectivo (es decir, en autobús) durante el curso escolar 2021/2022.

A estas ayudas pueden optar españoles o extranjeros de cualquier edad, siendo los requisitos que estén empadronados desde hace al menos 6 meses en Ciudad Rodrigo y que se desplacen de lunes a viernes hasta Salamanca en autobús para estudiar en las Escuelas o Facultades de la Universidad de Salamanca, o bien para estudiar modalidades de Bachillerato y de Ciclos Formativos de nivel medio o superior que no se impartan en los institutos mirobrigenses. Quedan excluidos aquellos que estudien doctorados, estén preparando el acceso a otras formaciones, u oposiciones.

La ayuda que recibirán los solicitantes dependerá del volumen de ingresos económicos de la unidad familiar durante el año 2020. Las familias con menos recursos económicos, en concreto cuya renta per cápita mensual sea de hasta 450€, verán sufragado el 60% del coste de los viajes. Para aquellos cuya renta per cápita familiar sea de 451 a 530€, la ayuda será de un 50% del coste de los viajes; aquellos cuya renta sea de 531 a 660€, tendrán un 40% de ayuda; los que tengan una renta de 661 a 720€, recibirán una bonificación del 30%; y aquellos cuya renta sea de 721 a 820€, obtendrán un 20% de bonificación. Por último, las familias con una renta per cápita superior a 821€ mensuales, verán sufragado el 10% del coste de los viajes.

Para establecer el importe de las ayudas, se atenderá al coste de los bonos del transporte público debidamente justificados, correspondientes a los períodos de clase señalados en el calendario oficial de la Universidad de Salamanca, o períodos lectivos de la Junta en el caso de los ciclos formativos y Bachillerato. A lo largo del curso, deberán presentar antes del 31 de diciembre, del 31 de marzo y del 30 de junio los justificantes del gasto. De salida, el Ayuntamiento ha fijado una partida presupuestaria para cubrir estas ayudas de 4.227€, quedando abierta la puerta a aumentarla si es necesario.

Estas ayudas son compatibles con cualesquiera otras que pudieran obtener los estudiantes para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas, pero el beneficiario deberá comunicar al Ayuntamiento esta circunstancia. Asimismo, esta posible ayuda de otra entidad, junto a la subvención del Consistorio mirobrigense, no podrá exceder del coste total de los viajes.

Las bases completas de esta convocatoria de ayudas se pueden encontrar aquí: https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/L371073/es/convocatoria/581529. En lo que respecta a las solicitudes, se podrán presentar de forma presencial en el Registro General de la Casa Consistorial o a través de cualquier otro de los procedimientos recogidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de octubre.