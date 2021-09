El viejo rock de The Grey Beards llega al patio del DA2

Domingo, 12 de septiembre de 2021

El grupo salmantino actuó hoy en el ciclo de bandas locales en el programa festivo

El rock clásico salmantino tuvo hoy su representación en las fiestas con el concierto ofrecido por la formación The Grey Beards en el patio del DA2. The Grey Beards es una banda de rock y blues que se formó en Salamanca en el 2013 y desde entonces se dedica a dar conciertos de versiones en locales salmantinos que apoyan la música en vivo. Sus miembros, de distintos países de origen, residen en Salamanca y les une una pasión común por el rock y blues que abarca un período desde los años 70 hasta el inicio del siglo XXI. Versionan bandas como Dire Strait, Pink Floyd, Led Zeppelin o Muse. El grupo toma el relevo de The Son of Wood y ha ofrecido un concierto repleto de viejos éxitos del rock.

FOTOS: LYDIA GONZÁLEZ