The Son of Wood toma el relevo en el ciclo de conciertos locales

Sábado, 11 de septiembre de 2021

La banda salmantina actuó en el patio del DA2

El grupo The Son of Wood en el escenario del DA2 - Fotos: Lydia González

Nueva cita musical en el patio del DA2 y de nuevo un grupo local que toma el testigo ante el público salmantino. La música rock con influencias folk y country son la carta de presentación de The Son of Wood, el grupo de Salamanca que ha ofrecido hoy el concierto incluido en su gira nacional.

The Son of Wood es un grupo forjado en las calles de Salamanca que combina instrumentos como guitarra acústica, armónica, violín, bajo y batería con influencias folk, rock, indie y country. Entre sus principales características destacan sus letras que narran realidades cercanas, frustraciones y miedos con un mensaje inconformista, así como la increíble calidad y complicidad que manifiestan en su directo. En el último año, pre-pandemia The Son of Wood estaba inmerso en una gira nacional, dando más de 50 conciertos en más de 30 ciudades españolas.

FOTOS: LYDIA GONZÁLEZ