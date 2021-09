Vecinos protestan por el agolpamiento de personas en la calle Bermejeros

Sábado, 11 de septiembre de 2021

Los vecinos denuncian ruidos y numerosos grupos de gente sin distancia social

Vecinos del centro de Salamanca protestan una noche más por la gran cantidad de gente que se acumula en las calles cerca de locales de ocio nocturno. Personas que viven cerca de estos lugares denuncian la falta del cumplimiento de las normas anticovid, además de los problemas habituales de las zonas de fiesta, como el ruido hasta altas horas de la madrugada.

“Un día más seguimos asistiendo incrédulos a una avalancha de personas intentando participar en el ocio salmantino, parece que todo vale para entrar en el establecimiento de la calle céntrica de Bermejeros. La policía NO acude a las llamadas de los vecinos “acosados” por un ruido estruendoso que se prolonga a altas horas de la mañana. Hemos invertido dinero para insonorizar nuestras viviendas, no podemos pasar para entrar en nuestra zona residencial, etc. Insisto que esto es hoy sábado, ¿qué será de nosotros a partir del martes? ¿Quién protege nuestros derechos y nuestro bienestar y salud mental? ¿Dónde está la fuerza de seguridad local y nacional? Incrédula asisto a este espectáculo desde mi terraza”, señalan algunos de ellos.