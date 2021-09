Una actuación de copla anima el día de la Virgen en Villaseco de los Reyes

Miércoles, 8 de septiembre de 2021

Debido a la pandemia covid, el Ayuntamiento de Villaseco de los Reyes decidió por segundo año no organizar eventos que pudieran entrañar riesgo de contagio para los vecinos. No obstante, el día de la Virgen de los Reyes no podía quedar como un día cualquiera a más, así que este 8 de septiembre los vecinos de Villaseco de los Reyes celebraban esta señalada fecha con una actuación de copla.

María José ‘La Cordobesa’ fue la encargada de animar la tarde con una excelente actuación en la que interpretó las canciones más populares de célebres tonadilleras y cantantes de canción española como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Concha Piquer o Joselito, además de rancheras de Rocío Durcal para darle mayor variedad al espectáculo.



A su excelente interpretación de la copla, La Cordobesa añadía su simpatía y la interacción con el público, logrando una actuación entretenida, divertida y brillante en su conjunto, lo que el público agradeció con su participación en el espectáculo y con sus aplausos.