La consejera de Educación asegura que Villavieja mantendrá este curso las tres aulas del anterior curso

Martes, 7 de septiembre de 2021

El procurador del PSOE, Fernando Pablos, acusó al Gobierno regional de no priorizar la Educación en sus políticas, lo que provocó un intenso debate con Lucas Navas

En respuesta al procurador socialista Fernando Pablos, respecto a cómo se puede fijar población en los pueblos suprimiendo unidades escolares en el medio rural, la consejera de Educación, María Lucas Navas, aseguraba ayer lunes, ante el pleno de las Cortes de Castilla y León, que el CRA Río Yeltes, de Villavieja de Yeltes, mantendrá para este curso las tres unidades escolares del curso anterior.

Sin embargo, desde el CRA Río Yeltes han asegurado a LAS ARRIBES AL DÍA que mantienen su decisión y que los niños no comenzarán el curso si la Junta no mantiene los cuatro profesores del curso anterior, por lo que el próximo viernes, a las 9.00 horas, se concentrarán en Villavieja a las puertas del colegio para reivindicar el mantenimiento de los cuatro maestros “ y no tres y medio, que es lo que nos quieren dar”, aseguró la portavoz de madrds y padres, Ana Mateos.

En el intenso debate del pleno de las Cortes, Pablos acusó a la titular de Educación en Castilla y León, de que el Gobierno regional no prioriza en Educación “cundo cierran unidades escolares en colegios intermedios. Un ejemplo, Villavieja de Yeltes, el próximo curso va a haber 24 estudiantes, el anterior había 27 y van a quitar una unidad escolar. Con 24 solo dos unidades. Van a juntar por un lado infantil 1º y 2º, y por otro lado 4º, 5º, 6º y 3º, y habrá niños de todas las edades. Todo nuestro apoyo al AMPA y la petición a ustedes de que no disminuyan esa unidad escolar”.

Sin embargo, la consejera acusó a Pablos de llevar al pleno “un caso donde no hay caso, van a estar este curso los mismos grupos que el curso pasado. Sí es cierto que hay 24 alumnos y que el curso pasado había 27 pero van a seguir manteniendo, y Ud. lo sabe, las tres unidades”. Asimismo, la consejera recordó a Pablos señalando que “somos de las pocas comunidades que mantenemos unidades educativas con tres alumnos. Como bien sabe, la anterior legislatura eran cuatro, y en esta legislatura son con 3 alumnos, por tanto seguimos apostando por la educación el mundo”.

En el turno de réplica, Pablos recordó a la consejera que el mantenimiento de aulas abiertas con tres alumnos fue fruto del acuerdo alcanzado con el PSOE y el anterior consejero de Educación, a propuesta del alcalde socialista de San Martín del Castañar. No obstante, Pablos recriminó a la consejera de Educación que este curso se vayan a cerrar diez aulas en Castilla y León, o que comarcas enteras, como la Sierra de Francia o la comarca de Ledesma, se mantengan sin estudios de Bachillerato y FP. Para Pablos, el Gobierno regional no prioriza la Educación dado que “incluso aumentando los niños escolarizados, disminuyen los profesores”, aseguró.



A este respecto, Pablos recordó a la consejera que “el curso pasado, en el colegio de La Alberca, había 65 estudiantes y 12 profesores, este curso hay 66 estudiantes, uno más y 11 profesores, uno menos”, por lo que solicitó a Lucas que “hágale caso, que tienen todo nuestro apoyo, al AMPA y al Ayuntamiento que le reclaman que al menos mantenga los mismos porque, además, en los próximos tres años hay previsión de que entren 30 niños y niñas más”.

Por su parte, Lucas Navas recordó a Pablos que Castilla y León cuenta con 186 colegios Rurales Agrupados que tienen 1.375 unidades, lo que para la consejera es “una apuesta clara por el mundo rural”. Sobre el profesorado, Lucas Navas recordó a Pablos que “más del 55% de los docentes de Infantil y Primaria están asentados en el mundo rural, ofrecemos más de 2.000 rutas de transporte, más de 500 comedores, servicios complementarios, becas…, en fin, un sinfín de inversiones que ponen de manifiesto la importancia y la apuesta que tenemos en la Junta de Castilla y León por el mundo rural”.

Respecto a la acusación formulada por Pablos en cuanto al “incumplimiento” de acuerdos, Lucas Navas aseguró que “cumplimos nuestros acuerdos”, y recordó al procurador socialista que “este año tenemos 32 centros integrados de FP, somos la comunidad autónoma que más centros integrados de Formación Profesional tiene de toda España, y hemos implantado 38 centros de Ciclos formativos nuevos, de los cuales, prácticamente el 60% están en el medio rural”.

Por último, la consejera avanzó que “somos de las pocas comunidades que seguimos manteniendo esa apuesta por la seguridad con esa distancia interpersonal del metro y medio, lo que ha permitido la contratación de 1.350 profesores a mayores de lo que establece la necesidad”, concluyó.

Enlace al vídeo: https://mediateca.ccyl.es/watch?id=ZWJkODViMzAtOGVlNC00YTE0LWIyY2MtOTUxMjhiNGVlMzVk

Intervenciones de Pablos y Lucas Navas, a partir de: 1:12:30