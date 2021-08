Abdul Awudu ya entrena en Unionistas a las órdenes de Dani Mori sin Florentin Bloch

Martes, 31 de agosto de 2021

El medio ghanés estuvo en la sesión de este martes, mientras que el portero francés no se dejó ver por el Reina Sofía

Abdul Awudu ya entrenó en Unionistas a las órdenes de Dani Mori, mientras que el que no lo hizo fue Florentin Bloch. De este modo, el medio ghanés estuvo en la sesión de este martes, pero el portero francés no se dejó ver por el Reina Sofía para preparar la segunda jornada de Liga, en la que se vivirá el debut en el Reina Sofía de los charros frente a la potente Cultural Leonesa. El que sí que completó la práctica fue Sergio del Río, ex del Salamanca UDS. Por otra parte, el tocado Manu Sánchez empezó con el resto de sus compañeros la mañana.

SALAMANCA AL DÍA AMPLIARÁ SU GALERÍA DE IMÁGENES E INFORMACIÓN EN BREVES INSTANTES

Fotos: Carlos Cuervo